رئیس پیشین پارلمان اوکراین به ضرب گلوله کشته شد

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، تأیید کرد که آندری پاروبی، رئیس پیشین پارلمان این کشور، روز شنبه هشتم شهریور در شهر لویو در غرب اوکراین به ضرب گلوله کشته شده است.

به گفته خبرنگار بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی که در صحنه حاضر بود، تیراندازی حوالی ظهر در خیابان یفرمووا، نزدیک محل سکونت آقای پاروبی، رخ داد. نیروهای پلیس اعلام کردند که نماینده پیشین پارلمان در همان لحظه بر اثر جراحات جان باخت و ضارب همچنان متواری است.

دفتر دادستان کل اوکراین اعلام کرد که تحقیقات درباره قتل آغاز شده و مهاجم به اتهام «قتل عمد» این سیاستمدار شناخته‌شده ۵۴ ساله تحت تعقیب است.

در محل حادثه هشت پوکه گلوله کشف شد. منابع خبری گزارش دادند که ضارب لباس یک پیک خدماتی بر تن داشت و با دوچرخه برقی از صحنه گریخت.

ولودیمیر زلنسکی با ابراز تسلیت به خانواده پاروبی، قول داد همه امکانات برای کشف حقیقت بسیج شود.

او در پیامی ویدئویی در تلگرام گفت که این جنایت «با دقت برنامه‌ریزی شده بود» و تأکید کرد که «همه تلاش‌ها برای یافتن عامل آن انجام می‌شود».

رئیس‌جمهور اوکراین افزود که سرویس امنیت اوکراین، اصلی‌ترین نهاد امنیت داخلی کشور، در حال تحقیق است و موظف شده تا «اطلاعات دقیق و تأییدشده را سریعاً در اختیار افکار عمومی قرار دهد».

پاروبی چهره‌ای برجسته در سیاست اوکراین و از فعالان اصلی انقلاب شرافت (۲۰۱۳–۲۰۱۴) یا همان انقلاب میدان بود. او بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ ریاست ورخوفنا رادا، پارلمان اوکراین، را بر عهده داشت.

او همچنین از فوریه تا اوت ۲۰۱۴ به‌عنوان دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین فعالیت می‌کرد؛ دوره‌ای حساس که هم‌زمان با آغاز درگیری‌ها در شرق اوکراین و الحاق شبه‌جزیره کریمه به روسیه بود.