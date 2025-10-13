رئیسجمهور آمریکا احتمال ارسال موشکهای تاماهاک به اوکراین را رد نکرد و گفت که این اقدام میتواند فشار بر روسیه را برای پایان دادن به جنگ افزایش دهد.
دونالد ترامپ اواخر وقت یکشنبه ۲۰ مهر در هواپیمای ویژهٔ ریاستجمهوری که عازم خاورمیانه بود، گفت: ایالات متحده موشکها را مستقیماً به اوکراین نمیفروشد، بلکه آنها را در اختیار ناتو قرار میدهد که میتواند آنها را به اوکراینیها بدهد.
او اظهار داشت: «ممکن است به او (پوتین) بگویم، اگر جنگ حلوفصل نشود، ما میتوانیم این کار را انجام دهیم. ممکن است این کار را نکنیم، اما ممکن است این کار را انجام دهیم... آیا آنها میخواهند موشکهای تاماهاک به سمت آنها بروند؟ من فکر نمیکنم».
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، میگوید اگر ایالات متحده موشکهای تاماهاک را در اختیار اوکراین قرار دهد، اوکراین فقط از آنها برای اهداف نظامی استفاده خواهد کرد و به غیرنظامیان در روسیه حمله نخواهد کرد.
او روز یکشنبه به شبکهٔ تلویزیونی «فاکس نیوز» گفت: «ما هرگز به غیرنظامیان آنها حمله نکردیم. این تفاوت بزرگ بین اوکراین و روسیه است. به همین دلیل است که اگر در مورد موشکهای دوربرد صحبت میکنیم، فقط در مورد اهداف نظامی صحبت میکنیم».
برد این موشکها ۲۵۰۰ کیلومتر است و به اوکراین اجازه میدهد تا اهدافی مانند پالایشگاههای نفت را حتی در بخش آسیایی روسیه هدف قرار دهد.
کرملین نسبت به تحویل موشکهای تاماهاک به اوکراین هشدار داده است و ترامپ روز یکشنبه گفت که اگر این موشکها وارد جنگ شوند، «گامی جدید از تهاجم» خواهند بود.
رئیسجمهور آمریکا هفته گذشته گفت که قبل از موافقت با ارسال موشکهای تاماهاک، میخواهد بداند اوکراین چگونه از آنها استفاده خواهد کرد، زیرا نمیخواهد جنگ بین روسیه و اوکراین تشدید شود.
پوتین اوایل ماه جاری میلادی گفت که استفاده از موشکهای تاماهاک بدون مشارکت مستقیم پرسنل نظامی ایالات متحده غیرممکن است و بنابراین هرگونه تأمین چنین موشکهایی به اوکراین، «مرحله جدیدی از تشدید تنش» را بهدنبال خواهد داشت.
جنگ اوکراین مرگبارترین جنگ در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است و مقامات روسی میگویند که اکنون با غرب وارد درگیری شدهاند.
پوتین این جنگ را به عنوان نقطه عطفی در روابط مسکو با غرب به تصویر میکشد، که به گفتهٔ او پس از سقوط اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱، با گسترش ناتو و «تجاوز» به آنچه که او حوزه نفوذ مسکو میداند، از جمله اوکراین و گرجستان، روسیه را تحقیر کرد.
اوکراین و متحدانش آن را به عنوان تصرف سرزمینی به سبک امپراتوری توصیف کردهاند و بارها گفتهاند که نیروهای روسی را شکست خواهند داد.