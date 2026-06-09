کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بینالمللی، در پی تحقیقات دربارهٔ اتهام «سوءرفتار جنسی» از سمت خود تعلیق شد.
نهاد ناظر بر دیوان کیفری بینالمللی شامگاه دوشنبه ۱۸ خرداد ضمن اعلام این خبر افزود تصمیم به تعلیق کریم خان پس از آن اتخاذ شد که روند رسیدگی انضباطی به اتهام «سوءرفتار جنسی» در پروندهٔ او به مرحلهٔ نتیجهگیری رسید.
کریم خان، وکیل برجسته بریتانیایی، بارها این اتهامها را که نخستینبار در سال ۲۰۲۴ مطرح شد، رد کرده است.
نهاد ناظر بر دیوان کیفری بینالمللی میگوید کمیتهٔ اجرایی این نهاد رأی داده است پرونده خان به نشست ویژه کشورهای عضو ارجاع شود تا آنها دربارهٔ آینده حرفهای او تصمیمگیری کنند.
کمیتهٔ متشکل از نمایندگان ۲۱ کشور عضو دیوان با اکثریت لازم به این نتیجه رسیده که خان در ارتباط با اتهامهای سوءرفتار جنسی مرتکب «تخلف جدی» شده است.
این اتهامها از سوی زنی مطرح شده که در مقر دیوان در شهر لاهه برای خان کار میکرد.
طرح این ادعاها در سال ۲۰۲۴ باعث آشفتگی و بحران در دورهٔ مدیریت او بر بخش دادستانی دیوان شد.
تصمیم ارجاع پرونده به ۱۲۵ کشور عضو دیوان اقدامی بیسابقه در تاریخ این نهاد قضایی بینالمللی محسوب میشود و میتواند در نهایت به رأیگیری دربارهٔ برکناری دادستان از سمتش منجر شود.
نهاد حاکم بر دیوان در بیانیهای تأکید کرد که تعلیق کریم خان «به معنای تعیین نتیجهٔ نهایی پرونده نیست». خان پیشتر نیز بهطور موقت از مدیریت بخشی از دیوان که مسئول تحقیق و پیگرد افراد متهم به جنایات بینالمللی است، کنار رفته بود.
در این بیانیه آمده است که کمیتهٔ اجرایی تصمیم خود را بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی سازمان ملل، نظر هیئتی از کارشناسان قضایی و همچنین لوایح کتبی ارائهشده از سوی خان و فرد شاکی اتخاذ کرده است.
این رأی تازهترین تحول در روندی است که نزدیک به دو سال دیوان کیفری بینالمللی را درگیر کرده است.
اتهامهای مطرحشده از سوی کارمند دیوان به رفتار کریم خان در فاصله سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ مربوط میشود. این زن مدعی است که خان طی مدت طولانی «رفتارهای جنسی اجباری و بدون رضایت» با او داشته است. بهگفته او، این رفتارها در «اتاقهای هتل هنگام سفرهای کاری، دفتر کار خان و همچنین منزل شخصی او» رخ داده است.
وکلای خان پیشتر اعلام کردهاند که موکلشان «قاطعانه» هرگونه آزار یا بدرفتاری با افراد، سوءاستفاده از مقام و اختیارات خود یا هر رفتاری را که بتوان آن را «اجبارآمیز، بهرهکشانه یا از نظر حرفهای نامناسب» تلقی کرد، رد میکند.
کریم خان، در دوران تصدی خود به عنوان دادستان ارشد دیوان کیفری بینالمللی، در چند پروندهٔ مهم و جنجالی نقش محوری داشت. او درخواست صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، یوآو گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل، و همچنین شماری از رهبران گروه افراطی حماس را مطرح کرد.
همچنین در دورهٔ دادستانی او، حکم جلب ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، از سوی دیوان کیفری بینالمللی صادر شد.