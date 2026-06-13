ارتش اسرائیل روز شنبه گفت در ۲۴ ساعتی که گذشت، به بیش از ۷۰ موضع حزب‌الله حمله کرده است.

بیانیه ارتش اسرائیل همچنین افزوده که افراد گروه حرب‌الله را در نزدیکی سربازان ارتش اسرائیل که در جنوب لبنان فعالیت می‌کنند، شناسایی کرده و کشته است.

اسرائیل روز شنبه ۲۳ خرداد حملات تازه‌ای را به جنوب و شرق لبنان انجام داد و هم‌زمان به ساکنان شهر نبطیه و بیش از ۲۰ منطقه دیگر هشدار داد که پیش از عملیات نظامی، خانه‌های خود را ترک کنند.

خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داد که چندین منطقه، به‌ویژه اطراف نبطیه، هدف حملات هوایی قرار گرفته‌اند.

ارتش لبنان نیز اعلام کرد یک سرباز این کشور در حملهٔ پهپادی اسرائیل در جادهٔ میان کفررمان و نبطیه به‌شدت زخمی شده است. همچنین در حمله‌ای دیگر در منطقه جزین، یک مقام محلی کشته شد.

ارتش اسرائیل از ساکنان ۲۴ منطقه در جنوب لبنان خواست فوراً به شمال رود زهرانی بروند. اسرائیل ماه گذشته مناطق جنوب این رود را «منطقه جنگی» اعلام کرده بود.

در مقابل، حزب‌الله اعلام کرد با استفاده از پهپادها به خودروهای نظامی اسرائیل حمله کرده و تلاش نیروهای اسرائیلی برای نفوذ به منطقه کفرتبنیت را ناکام گذاشته است. این گروه همچنین از درگیری با نیروهای اسرائیلی در نزدیکی مجدل زون خبر داد.

ارتش اسرائیل بامداد یک‌شنبه ۲۴ خرداد نیز اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور یک موشک شلیک‌شده از سوی حزب‌الله به سمت نیروهای اسرائیل در جنوب لبنان را رهگیری کرده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مقام‌های آمریکایی و ایرانی از نزدیک شدن به توافقی برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه سخن گفته‌اند.

به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، پیش‌نویس توافق صلح شامل لبنان نیز می‌شود. با این حال، درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب‌الله با وجود آتش‌بس‌های اعلام‌شده همچنان ادامه دارد.

ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، روز شنبه هشدار داد که کشورش در برابر «آزمونی سرنوشت‌ساز» قرار دارد و باید میان حاکمیت دولت و تداوم منطق گروه‌های مسلح یکی را برگزیند.

گروه حزب‌الله از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است.

اوایل ماه مارس گذشته یعنی تنها یکی دو هفته پس از حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به خاک ایران،‌ گروه حزب‌الله در حمایت از جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کرد، حمله‌ای که بلافاصله پاسخ ارتش اسرائیل را به دنبال داشت.

درگیری این دو هنوز ادامه دارد و حتی پس از برقراری آتش‌بسی در ماه آوریل گذشته، حدود دو ماه پیش، هم ادامه یافته است.

اسرائیل همچنان دستورهای تخلیه‌ برای جنوب لبنان صادر کرده که عملاً یک‌پنجم کشور را، از جمله مناطقی بسیار دورتر از خطوط مقدم، خالی از سکنه کرده است.

حکومت ایران اصرار داشته که پایان جنگ در لبنان هم از جمله مفاد تفاهم‌نامه‌ای باشد که قرار است با آمریکا امضا کند.