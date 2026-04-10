مهدی قدسی: بسته ماندن تنگه هرمز به تورم و رکود در اقتصاد جهانی منجر میشود
کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بینالمللی پول روز پنجشنبه ۲۰ فروردین گفت نهاد تحت هدایت او انتظار دارد بین ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار کمک فوری به کشورهای عضو آسیبپذیر به دلیل جنگ در ایران و خاورمیانه ارائه دهد. خانم جورجیوا با اشاره به تأثیرات این بحران بر آسیبپذیرترین افراد روی کره زمین، به ویژه کشورهای کمدرآمد با بودجه محدود برای مقابله با بحران، گفت «هیچ راه فراری» از این وضعیت وجود ندارد. ارزیابی مهدی قدسی کارشناس موسسهٔ مطالعات اقتصاد بینالمللی در وین را درباره وضعیت اقتصاد جهانی در پی چهل روز جنگ در ایران بشنوید.
