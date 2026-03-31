رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال، فیفا، می‌گوید با وجود جنگ در خاورمیانه در تلاش است تا ایران در جام جهانی تابستان امسال که در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، شرکت کند.

جیانی اینفانتینو روز سه‌شنبه ۱۱ فروردین در گفت‌وگو با یک شبکه تلویزیونی مکزیک گفت: «ما می‌خواهیم ایران بازی کند و ایران در جام جهانی بازی خواهد کرد».

او افزود: «ایران نمایندهٔ مردم خود است، چه آن‌هایی که در داخل ایران زندگی می‌کنند و چه کسانی که در خارج از کشور هستند»، و از تهران خواست که در مسابقات شرکت کند.

اینفانتینو روز سه‌شنبه در دیدار دوستانه ایران مقابل کاستاریکا در شهر آنتالیای ترکیه حضور داشت.

پیش از شروع بازی، بازیکنان ایران عکس‌هایی از کودکانی را در دست گرفتند که گفته می‌شود در حملهٔ هوایی آمریکا و اسرائیل به مدرسه‌ای در میناب کشته شده‌اند.

چند روز پیش نیز، آن‌ها پیش از بازی مقابل نیجریه با کیف‌های مدرسه عکس گرفتند تا به بمباران یک مدرسه اعتراض کنند که گفته می‌شود دست‌کم ۱۶۸ دختر ۷ تا ۱۲ ساله در آن کشته شده‌اند؛ حمله‌ای که گزارش شده آمریکا مسئول آن بوده است.

ایران در بازی روز سه‌شنبه با نتیجه پنج بر صفر بر کاستاریکا پیروز شد که یک دیدار تدارکاتی برای جام جهانی بود. با این حال، به‌دلیل تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، هنوز مشخص نیست که تیم ملی ایران خواهد توانست در مسابقات شرکت کند یا نه.

ایران تمایلی ندارد بازی‌های مرحله گروهی خود را طبق برنامه در آمریکا برگزار کند و ترجیح می‌دهد در مکزیک بازی کند. اما اینفانتینو تأکید کرد که «هیچ برنامهٔ جایگزین بی، سی یا دی وجود ندارد؛ فقط برنامهٔ اصلی مطرح است».

او همچنین تأکید کرد که فیفا می‌خواهد شرایطی فراهم کند تا ایران «در بهترین شرایط ممکن» در جام جهانی شرکت کند.

با این حال، او اذعان کرد که وضعیت «بسیار پیچیده» است.

آمریکا و اسرائیل از روز ۹ اسفند با اعلام جنگ به ایران حملات گسترده‌ای به مراکز مختلف در کشور انجام داده‌اند و ایران نیز در پاسخ، اسرائیل و شماری از کشورهای منطقه که میزبان نیروهای نظامی آمریکا هستند را هدف قرار داده است.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، اخیراً به خبرگزاری ایرنا گفته بود که تیم ملی ایران، آمریکا را تحریم کرده اما جام جهانی را نه. او توضیح بیشتری در این زمینه نداد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیشتر گفته بود که حضور ایران در جام جهانی را «به‌خاطر جان و امنیت خودشان» مناسب نمی‌داند. اما بعد رئیس فیفا در پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که آقای ترامپ از حضور تیم ملی فوتبال ایران در آمریکا استقبال می‌کند.

ایران که با عملکردی مقتدرانه در مرحله مقدماتی آسیا، جواز حضور در این رقابت‌ها را کسب کرد، طبق برنامه باید هر سه دیدار مرحله گروهی خود در گروه جی را در خاک آمریکا برگزار کند؛ دو بازی در لس‌آنجلس و یک بازی در سیاتل مقابل تیم‌های بلژیک، مصر و نیوزیلند.