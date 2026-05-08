مجتبی نجفی: سنت مخالفت با توافق در ایران دیرینه است، اما موثر نیست
محمود نبویان از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی و از سیاستمدارانی که همراه تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی راهی اسلام آباد شد، با تازهترین اظهارنظر خود خبرساز شده است. آقای نبویان خطاب به محمد باقر قالیباف میگوید لازم است که «اصحاب» توافق به گفته او «ذلت بار» برجام از تیم مذاکرهکننده حذف شوند. چرا که به گفته او مذاکره آمریکا در این لحظه واقعی نبوده و مشخصا «به هدف فریب» صورت میگیرد. این نماینده مجلس میگوید حتی به به فرض اینکه واقعی باشد دو عامل موجب به نتیجه نرسیدن آن خواهد بود که یکی «بدعهدی» آمریکاست، و دومی وجود «اصحاب برجام در تیم مذاکرات». عالیترین مقام مرتبط با برجام که در تیم کنونی مذاکرهکنندگان است، عباس عراقچی وزیر امور خارجه دولت مسعود پزشکیان است. حسامالدین آشنا رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در واکنش به این اظهارات در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که افرادی چون نبویان «حق دارند سخن بگویند ولو سخنانی تلخ و تند؛ ای کاش دیگران هم حق داشتهباشند از خود دفاع کنند و این افراد و عملکردشان را نقد نمایند. یا شاید بهتر باشد دعواهای سیاست داخلی را به خیابان و میدان نکشانیم.» آیا چنین اختلافاتی در صحنه سیاسی ایران مانع دستیابی تهران و واشینگتن به یک توافق خواهد شد؟ ارزیابی مجتبی نجفی تحلیلگر ساکن پاریس را بشنوید.
