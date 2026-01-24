لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۴ تهران ۲۱:۰۱

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

پاسخ پویش عزیزالدین به پرسش‌ها دربارهٔ اینترنت، امنیت و کاندوییت

پاسخ پویش عزیزالدین به پرسش‌ها دربارهٔ اینترنت، امنیت و کاندوییت
Embed
پاسخ پویش عزیزالدین به پرسش‌ها دربارهٔ اینترنت، امنیت و کاندوییت

No media source currently available

0:00 0:11:00 0:00
لینک مستقیم

در ادامه محدودیت‌ و مسدودشدن گسترده اینترنت در ایران، گزارش‌ها از قطع و وصل شدن شبکه دیده و شنیده می‌شود. در این میان هشدارهای امنیتی درباره دسترسی حکومت به تلفن‌های همراه بازداشت‌شدگان و کشته‌شدگان اعتراضات، نگرانی‌ها درباره سوءاستفاده امنیتی از داده‌های شخصی شهروندان را افزایش داده است. در آن سو اما تونل‌هایی مجازی با کمک ایرانیان بیرون از مرزها، شاید کورسوی امیدی باشد برای آن‌ها که با وی‌پی‌ان‌های گران‌قیمت و ناامن مواجه‌اند. پویش عزیزالدین، پژوهشگر فناوری دیجیتال ساکن اسلوونی، به پرسش‌های رادیوفردا در این زمینه پاسخ داده است.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG