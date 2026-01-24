در ادامه محدودیت‌ و مسدودشدن گسترده اینترنت در ایران، گزارش‌ها از قطع و وصل شدن شبکه دیده و شنیده می‌شود. در این میان هشدارهای امنیتی درباره دسترسی حکومت به تلفن‌های همراه بازداشت‌شدگان و کشته‌شدگان اعتراضات، نگرانی‌ها درباره سوءاستفاده امنیتی از داده‌های شخصی شهروندان را افزایش داده است. در آن سو اما تونل‌هایی مجازی با کمک ایرانیان بیرون از مرزها، شاید کورسوی امیدی باشد برای آن‌ها که با وی‌پی‌ان‌های گران‌قیمت و ناامن مواجه‌اند. پویش عزیزالدین، پژوهشگر فناوری دیجیتال ساکن اسلوونی، به پرسش‌های رادیوفردا در این زمینه پاسخ داده است.