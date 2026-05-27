بیم و امید درباره «پایان» خاموشی اینترنت در ایران؛ گفتوگو با امیر رشیدی
پس از ۸۸ روز قطع سراسری اینترنت در ایران، شهروندان کشور توانستند بهطور نسبی به اینترنت جهانی دست پیدا کنند و البته هنوز اتصال بسیاری با محدودیت روبروست. این انزوای اینترنتی که طولانیترین در تاریخ معاصر در سطح یک کشور پهناور چون ایران بود، هزینههای مالی، اجتماعی و روانی بسیار بر جا گذاشته است. آیا میتوان گفت خاموشی اینترنت به طور کامل به پایان رسیده است؟ چشمانداز پیش رو چیست؟ ارزیابی امیر رشیدی، فعال حوزه حقوق دیجیتال و سیاستگذاری اینترنت در ایتالیا، را در اینباره بشنوید.
از همین مجموعه
-
خرداد ۰۶, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۷:۰۰
-
خرداد ۰۶, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
خرداد ۰۶, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۱:۰۰
-
خرداد ۰۵, ۱۴۰۵
«حملات آمریکا به جنوب ایران و ابهام در مذاکرات پیش رو»
-
خرداد ۰۵, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰
-