پس از ۸۸ روز قطع سراسری اینترنت در ایران، شهروندان کشور توانستند به‌طور نسبی به اینترنت جهانی دست پیدا کنند و البته هنوز اتصال بسیاری با محدودیت روبروست. این انزوای اینترنتی که طولانی‌ترین در تاریخ معاصر در سطح یک کشور پهناور چون ایران بود، هزینه‌های مالی، اجتماعی و روانی بسیار بر جا گذاشته است. آیا می‌توان گفت خاموشی اینترنت به طور کامل به پایان رسیده است؟ چشم‌انداز پیش رو چیست؟ ارزیابی امیر رشیدی، فعال حوزه حقوق دیجیتال و سیاست‌گذاری اینترنت در ایتالیا، را در این‌باره بشنوید.