ادامه قطع اینترنت در ایران و «انباشت خشم» در گفتوگو با اشکان خسروپور
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، محمدرضا عارف معاون اول خود را با حفظ سمت به عنوان رئیس «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» منصوب کرد. انتصابی که به نوشته مسعود پزشکیان در حکم انتصاب «نظر به ضرورت فوری استقرار حکمرانی یکپارچه، منسجم و کارآمد در فضای مجازی» صورت میگیرد. این انتصاب در شرایطی انجام شده که پزشکیان در ۷۴ روز اخیر به صورت مستقیم درباره دلایل قطع دسترسی به اینترنت با مردم ایران صحبت نکرده اما سخنگوی دولت او «امنیت» را دلیل قطع اینترنت عنوان کرده اگرچه که بسیاری از ناظران این حوزه میگویند این تنها یک توجیه است و حکومت از جنگ برای پیشبرد اهداف بلندمدتتر استفاده میکند. اشکان خسروپور پژوهشگر سیاستگذاری اینترنت به رادیوفردا میگوید سالهاست که محدودیت در اینترنت هدف و سیاست جمهوری اسلامی بوده است.
