چهارشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۴ تهران ۱۴:۰۴

مهدی اصلانی: زندانی سیاسی از روز نخست نماد مقاومت بوده است

در میانهٔ قطع ارتباط با ایران، قطع دسترسی به اینترنت جهانی و همچنین خطوط تلفن، نه تنها دسترسی به اطلاعات درباره آنچه در خیابان می‌گذرد بسیار محدود شده است، بلکه از داخل زندان‌های ایران نیز خبری منتشر نمی‌شود. حال که جمهوری اسلامی وعده سرکوب بیشتر خصوصا در حوزه قضایی را داده، زندانیان سیاسی در چه وضعیتی هستند؟ مهدی اصلانی از جان‌به‌دربردگان اعدام‌های سال ۱۳۶۷ که هم‌اکنون ساکن آلمان است وضعیت مشابهی را تجربه کرده و دراین‌باره به پرسش‌های رادیوفردا پاسخ داده است.

