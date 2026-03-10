آمار دقیقی از تعداد غیرنظامیانی که در پی حملات اسرائیل و آمریکا به ایران جان باخته‌اند وجود ندارد. اسامی و تصاویر برخی از آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود اما از اکثر آن‌ها اسمی هم تاکنون منتشر نشده است. از دانش آموز و معلم و کارگر تا پزشک،‌ پرستار، دانشجو،‌ هنرمند و میوه‌فروش. گزارش رادیوفردا از جا‌ن‌باختگان غیرنظامی جنگ را بشنوید.