قوه قضائیه دو نفر را به اتهام «همکاری اطلاعاتی با موساد» اعدام کرد

قوه قضائیه ایران از اعدام دو زندانی دیگر به نام‌های امید بهزاد و پوریا صفوت، به اتهام «جاسوسی» و «همکاری اطلاعاتی» با اسرائیل از طریق «ارسال تصاویر مراکز امنیتی و نظامی» جمهوری اسلامی برای آن کشور، خبر داد.

ارگان رسمی نهاد قضایی ایران، میزان، اعلام کرد که این دو نفر بامداد دوشنبه، ۱۲ مرداد، اعدام شدند.

میزان نوشته است که این دو نفر، در جریان دو حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران که در ادبیات جمهوری اسلامی از آنها با عنوان «جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه» نام برده می‌شود، «با ارسال مختصات، تصاویر و اطلاعات مراکز نظامی و امنیتی برای افسران موساد و کانال‌های ارتباطی وابسته به این سرویس جاسوسی کمک شایانی به آنها در رسیدن به اهداف خود کرده بودند».

نهاد قضایی ایران مدعی شد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، با «رصد رفتار‌های» رسانه‌های خارج از کشور و برخی از کانال‌های خبری و مدل ویدئو‌های ارسالی، این دو نفر را شناسایی کرد.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی مدعی است که «بررسی‌های فنی» انجام‌شده بر روی تلفن همراه امید بهزاد چنین مواردی را نشان داده و او «در جریان تحقیقات» به این موارد اعتراف کرده است.

با این حال مشخص نیست که این زندانی در چه شرایطی مجبور به اعتراف در این زمینه شده است.



این گزارش پوریا صفوت را نیز بدون ارائه شواهدی به همکاری «مستقیم با موساد» متهم کرده است.

از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند ۱۴۰۴ که منجر به کشته‌شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی شد، مقام‌های حکومت ایران، صدور و اجرای احکام اعدام در ایران را افزایش داده‌اند و در هفته‌های گذشته چندین‌نفر از معترضان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه پارسال را اعدام کردند.



این در حالی است که پیشتر کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران از مقامات قوه قضائیه خواسته بود که اعدام معترضان دی‌ماه را متوقف کند.