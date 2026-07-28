رسانههای حکومتی در ایران روز سهشنبه، شش مردادماه، از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در ملکشهر اصفهان خبر دادند.
به این ترتیب از ۱۲ متهم پرونده تاکنون چهار نفر اعدام شدهاند.
خبر اعدام این دو متهم دیگر در پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان در حالی منتشر شد که پیامها و ویدئوهای متعدد در شبکههای اجتماعی از تجمع شبانه مردم معترض به این اعدامها همزمان با ادان صبح حکایت داشت.
رسانههای حکومتی از جمله خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، این دو نفر را نیز «از عوامل کشته شدن چهار مأمور نیروی انتظامی» در «میدان شهید علیخانی» اصفهان معرفی کرده و مدعی شدهاند که آنان در جریان اعتراضات ۱۸ دی، این مأموران را «مجروح کرده و به آتش کشیدهاند.»
جزئیات روند رسیدگی به این پرونده، نحوه دسترسی متهمان به وکیل و چگونگی اخذ اعترافات آنان بهطور مستقل روشن نیست.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان در ایران روز شنبه، ۲۰ تیرماه، گفته بود که حکم اعدام ۱۲ نفر از معترضان دیماه در اصفهان در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» این شهر، در دیوان عالی کشور «تأیید شده» است.
این پرونده به وقایع ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در محدوده میدان علیخانی، بین ملکشهر و کاوه اصفهان بازمیگردد؛ جایی که مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردند چهار نیروی بسیج و یگان ویژه به نامهای حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خشوعی و ولیالله صفری کشته شدهاند.
در پی کشته شدن آنها، ۵۹ نفر در اصفهان بازداشت شدند و برای آنها پروندهای گسترده تشکیل شد.
در همین حال شماری از گزارشهای شهروندی و ویدئوها که بامداد سهشنبه در شبکههای اجتماعی منتشر شد نشاندهنده تجمع تعداد زیادی از شهروندان معترض به این اعدامها در خیابانهای اطراف محل اعدام و حضور سنگین مأموران و جو متشنج در محل هستند.
در برخی از این ویدئوها سر داده شدن شعار «بیشرف، بیشرف» از سوی تجمعکنندگان، همزمان با پخش «اذان صبح» به هنگام اعدام، و عبور نیروهای امنیتی با موتورسیکلت از میان جمعیت دیده و شنیده میشود.
گزارشهایی نیز از درگیری بین مردم با یگان ویژه در این محل و اختلال در اینترنت شهر اصفهان در شبکههای اجتماعی منتشر شده است. این گزارشها از سوی رادیوفردا بهطور مستقل قابل راستیآزمایی نیست.
اعدام این دو تن در بامداد سهشنبه، ششم مرداد در حالی انجام شد که ساعاتی پیشتر، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اعلام کرده بود که گروهی از کارشناسان این سازمان از جمهوری اسلامی خواستهاند احکام اعدام ده مرد جوان باقیمانده از متهمان این «پرونده» در اصفهان را فوراً لغو کند.
ویدئویی از محل استقرار جرثقیل برای اعدام در میدان علیخانی اصفهان:
پیشتر کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در امور ایران هم از مقامات قوه قضاییه خواسته بود که اعدام معترضان دیماه، از جمله متهمان این پرونده، را متوقف کند.
۱۲ معترض بازداشتی در اصفهان که هنگام بازداشت در اواخر نوجوانی یا اوایل دهه بیست زندگی خود بودند، در یک محاکمه گروهی و غیرعلنی به اعدام محکوم شدند و جز دو فرد اعدامشده در بامداد سهشنبه، پیشتر نیز دو تن از آنان به نامهای گلمحمد محمدی و عرفان اسفندیاری، روز ۲۸ تیر اعدام شدند.
به گفته کارشناسان، محاکمه گروهی و غیرعلنی این متهمان با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایرت دارد و احکام آنان بر پایه اعترافات اجباری پخششده از تلویزیون صادر شده و اتهامها و مسئولیت فردی هر متهم بهروشنی مشخص نشده است.
اعتصاب و تحصن زندانیان مخالف اعدام وارد پانزدهمین روز شد
در همین زمینه خبرگزاری هرانا و کانون حقوق بشر ایران گزارش دادند زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج روز دوشنبه پنجم مرداد برای پانزدهمین روز پیاپی به اعتصاب و تحصن خود در اعتراض به اجرای احکام اعدام ادامه دادند.
بر اساس این گزارشها، صدها زندانی محکوم به اعدام از ۲۲ تیر در اعتراض به ازسرگیری اعدامها، انتقال زندانیان به سلولهای انفرادی و ادامه اجرای گسترده مجازات اعدام، از دریافت جیره غذایی خودداری کردهاند. مقامهای قضایی و سازمان زندانهای ایران تاکنون به این گزارشها واکنش نشان ندادهاند.