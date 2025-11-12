تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی با طرح اتهاماتی علیه یک دانشگاه آنلاین مستقر در خارج از کشور، از بازداشت افرادی مرتبط با آن خبر داد.

سه‌شنبه شب، ۲۰ آبان، گزارشی از تلویزیون دولتی ایران پخش شد که در آن دانشگاه «ایران آکادمیا» متهم به اجرای آنچه پروژه «براندازی نرم» خوانده می‌شود، شد.

در این گزارش با پخش تصاویری از برخی فعالان سیاسی و مدنی مقیم خارج از کشور ضمن طرح اتهاماتی علیه آنها، ادعا شد این افراد با تدریس در ایران آکادمیا «خواسته‌های آمریکا و اسرائیل» را در راستای آنچه «تسلیم ایران» خوانده می‌شد، اجرا می‌کنند.

در این گزارش گفته شد که سپاه پاسداران با «شناسایی حدود ۴۰۰ نفر» از افراد مرتبط با این مؤسسه دانشگاهی آنلاین در داخل و خارج از کشور، «برخی از آنان را بازداشت کرده و به تعداد دیگری تذکر داده است.

جزئیات بیشتری در این زمینه اعلام نشده است.

یکی از مسئولان ایران آکادمیا در پاسخ به پیگیری‌های رادیو فردا برای اطلاع از واکنش احتمالی این مؤسسه به اتهامات مطرح شده علیه آن گفت پاسخ در این زمینه به نتیجه‌گیری هیئت مدیره آن مربوط است.

گزارش تلویزیون دولتی همزمان با انتشار بیانیه‌ای از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پخش شد که بدون اشاره به جزئیات خبر داد اعضای یک شبکه «ضد امنیتی مرتبط با سازمان‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل» را در چند استان ایران بازداشت کرده است.

«ایران آکادمیا» که در هلند مستقر است، در سال ۲۰۱۲ به عنوان یک دانشکده تحصیلات تکمیلیِ آموزش از راه دور رایگان در زمینه علوم انسانی و اجتماعی تأسیس شد.

در وب‌سایت ایران آکادمیا اشاره‌ای به نام حامیان مالی این موسسه نشده است.

بیانیه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و گزارش تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی چند روز پس از بازداشت تعدادی از پژوهشگران اجتماعی و جامعه شناسان منتشر شده‌اند.

هنوز مشخص نیست این بیانیه و گزارش با بازداشت این افراد مرتبط است یا نه.