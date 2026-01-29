یکی از بستگان علی قربانی، از معترضان اعتراضات دی ۱۴۰۴، به رادیوفردا گفت که خانواده او مجبور شدند که پیکرش را ساعت پنج صبح در حضور نیروهای امنیتی به خاک بسپارند. علی قربانی ۱۹ ساله، ۱۸ دی‌ماه در در پاسارگاد بر اثر اصابت گلوله جنگی به قلبش جان باخت. سیروس کبیری اصل از بستگان علی قربانی به رادیوفردا گفت که بعد از جان باختن این معترض، خانواده او پیکرش را به خانه برده بودند تا نیروهای امنیتی نتوانند پیکرش را ببرند. روز بعد اما نیروهای امنیتی با وساطت رئیس دادگستری پاسارگاد، پیکرش را بردند و پنج روز بعد، ساعت پنج صبح ۲۴ دی‌ماه در حضور آن‌ها به خاک سپرده شد. به گفتهٔ او، خانوادهٔ علی قربانی به شدت تحت فشارهای نیروهای امنیتی هستند و به خواهر و برادر او گفته شده است که حق خروج از محلهٔ خود را ندارند. علی قربانی یک خواهر و برادر دارد. مادرش شش ماه پیش فوت شده بود و پدرش زندانی است. بستگانش به رادیوفردا گفته‌اند که او کارگر بود و بعد از فوت مادرش با خاله‌اش زندگی می‌کرد. رادیوفردا با سیروس کبیری اصل از بستگان علی قربانی در در نروژ گفت‌وگو کرده است.