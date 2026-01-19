گزارش‌های متعددی از مشارکت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، در سرکوب اعتراض‌های سراسری در ایران منتشر شده است؛ اعتراض‌هایی که هفتم دی و در واکنش به سقوط شدید ارزش پول ملی، از بازار تهران آغاز شد و به سرعت به بسیاری از نقاط کشور رسید و فراگیر شد.

شعارها در این اعتراض‌ها نیز از مطالبات اقتصادی فراتر رفت و به سوی خواست سرنگونی جمهوری اسلامی و همچنین حمایت از شاهزاده رضا پهلوی پیش رفت.

برخی از گزارش‌ها از مشارکت گروه‌هایی از جمله «فاطمیون»، متشکل از شبه‌نظامیان شیعهٔ افغانستانی، «زینبیون»، متشکل از شبه‌نظامیان شیعهٔ پاکستانی و شماری از گروه‌های شبه‌نظامی شیعهٔ عراقی در سرکوب اعتراض‌های سراسری ایران حکایت دارد؛ گروه‌هایی که جمهوری اسلامی و به‌طور مشخص، نیروی قدس سپاه پاسداران، برای نفوذ در دیگر کشورها و اجرای سیاست‌های جمهوری اسلامی در خارج از مزرها، پایه‌گذاری کرده و از آن‌ها حمایت می‌کند.

یک منبع آگاه عراقی به رادیو فردا گفته که اعضایی از گروه‌های «کتائب حزب‌الله»، «النجبا»، «کتائب سیدالشهدا»، «عصائب اهل حق»، «کتائب امام علی» و «انصارالله الاوفیا»، طی روزهای گذشته برای دفاع از جمهوری اسلامی، به ایران رفتند.

پس از اوج گرفتن اعتراض‌های ایرانیان نیز، ابو حسین حمیداوی، دبیرکل کتائب حزب‌الله، گروهی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود، در بیانیه‌ای، بر دفاع از جمهوری اسلامی در ایران تأکید کرد. او در این بیانیه به آمریکا هم نسبت به حمله به ایران هشدار داد.

انتفاض قنبر، سخنگوی معاون نخست‌وزیر اسبق عراق که ساکن ایالات متحده آمریکا است، در این باره به رادیو فردا می‌گوید: «به من خبر رسیده که جلسه‌ای در نجف میان رهبران گروه‌های مسلح از جمله عصائب اهل حق، کتائب حزب‌الله و النجبا، برای کمک به نظام ایران علیه مردمش برگزار شد».

او با اشاره به مشاهداتی از عبور شبه‌نظامیان تحت حمایت تهران از عراق به ایران گفت: «شاهدان عینی، چندین مورد از عبور گروه‌هایی از جوانان به خاک ایران به بهانه زیارت گزارش کردند. آن‌ها سوار اتوبوس‌هایی بودند که بر خلاف عادت، آرم شرکت‌های گردشگری نداشت. فقط جوان بودند، خانواده همراه آن‌ها نبود. به گفتهٔ شاهدان عینی، ورود این اتوبوس‌ها به خاک ایران از چند گذرگاه از جمله شلمچه و زُرباطیه ثبت شده است».

دولت عراق باید پاسخگو باشد

شبکه خبری سی‌ان‌ان نیز به نقل از یک منبع امنیتی عراقی گفته است که حدود پنج هزار شبه‌نظامی شیعهٔ عراقی در روزهای اخیر از عراق به ایران رفته‌اند. دیده‌بان عراقی حقوق و آزادی‌ها نیز گزارش داده که از آغاز اعتراض‌ها در ایران، چند کاروان از شبه‌نظامیان از عراق وارد ایران شدند.

انتفاض قنبر، سخنگوی معاون نخست‌وزیر اسبق عراق، به رادیو فردا می‌گوید که دولت عراق نیز باید در این زمینه پاسخگو باشد: «به نظر من، تنها حکومت ایران در این باره مسئول نیست، بلکه حکومت عراق نیز مسئول است؛ زیرا این گروه‌ها از حکومت عراق حقوق می‌گیرند و کارت‌های شناسایی‌شان توسط حکومت عراق صادر شده است. علاوه بر آن از گذرگاه‌هایی عبور می‌کنند که تحت کنترل دولت عراق است. از این رو حکومت عراق نیز باید پاسخگو باشد».

شبکه سی‌ان‌ان گزارش داده که دولت عراق به پرسش‌ها دربارهٔ این گزارش‌ها پاسخ نداده است. در حال حاضر گروه‌های شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی، در دولت عراق دست بالا را دارند.

اما گروه‌هایی که در سرکوب معترضان شرکت کردند، نگران پیامدهای چنین اقدامی نبودند؟ انتفاض قنبر در این باره می‌گوید: «این یک عملیات سری بود. آن‌ها گمان می‌کنند با ورود بدون نشان به خاک ایران می‌توانند از چشم‌ها پنهان بمانند و گزارش‌ها دربارهٔ مشارکت‌شان در سرکوب معترضان در ایران را ساختگی بخوانند».

«سرکوب دیگر اعتراض‌ها به سود جمهوری اسلامی»

گروه‌های نیابتی که اکنون گزارش‌ها از مشارکت‌شان در سرکوب اعتراضات ایران منتشر شده، طی سال‌های گذشته در سرکوب اعتراضات کشورهای دیگر همچون عراق و سوریه و همچنین جنگ‌های نیابتی جمهوری اسلامی شرکت کرده بودند.

اکتبر سال ۲۰۱۹، اعتراض‌های فراگیر ضد دولتی در عراق به راه افتاد. آن هنگام گزارش‌های متعددی از مشارکت نیروی قدس سپاه پاسداران و فرمانده سابقش، قاسم سلیمانی، در سرکوب آن اعتراض‌ها منتشر شده بود.

انتفاض قنبر، سخنگوی معاون نخست‌وزیر اسبق عراق، در این باره می‌گوید: «ماجرا دو جانبه و به سود حکومت تهران است. از یادمان نمی‌رود که قاسم سلیمانی در اکتبر ۲۰۱۹ اتاق عملیاتی برپا کرد، نه برای مقابله با یک ارتش بلکه برای مقابله با جوانان معترض عراقی که بی‌سلاح به خیابان‌های بغداد رفتند. در آن اعتراض‌ها برپایه آمار رسمی حدود ۸۰۰ نفر کشته شدند، اما اطلاعات ما می‌گوید که بیش از سه هزار نفر توسط تک‌تیرانداز‌ها کشته شدند. آن هنگام قاسم سلیمانی به همراه ابومهندس برای مقابله با معترضان جوان عراقی، یک اتاق عملیات در محلهٔ جادریه بغداد مدیریت می‌کردند».

گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی از موضوعاتی است که استیو ویتکاف، فرستادهٔ ویژهٔ رئیس‌جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، گفته است که مورد اختلاف بنیادین میان واشینگتن و تهران است.