ازسرگیری بازرسی تاسیسات هستهای ایران در گفتوگو با بهروز بیات
جیدیونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، روز اول تیرماه پس از مذاکرات نمایندگان ارشد ایران و ایالات متحده در بورگناشتوک سوئیس اعلام کرد که ایران با دعوت از بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای ازسرگیری بازرسیها موافقت کرده است. اقدامی که به گفته او میتواند همین هفته و شاید هم امروز عملی شود. او این موضوع را یکی از مهمترین دستاوردهای گفتوگوهای اخیر قلمداد کرد. در این زمینه با بهروز بیات، کارشناس هستهای در اتریش، گفتوگو کرده است.
از همین مجموعه
-
تیر ۰۲, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۷:۰۰
-
-
تیر ۰۲, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
تیر ۰۲, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۱:۰۰
-
تیر ۰۱, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰
-