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«جنگ چگونه الگوی بازداشت بهائیان را تغییر داده است» در گفت‌وگو با پدیده ثابتی

«جنگ چگونه الگوی بازداشت بهائیان را تغییر داده است» در گفت‌وگو با پدیده ثابتی
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«جنگ چگونه الگوی بازداشت بهائیان را تغییر داده است» در گفت‌وگو با پدیده ثابتی

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کارشناسان سازمان ملل متحد دربارهٔ تشدید بدرفتاری‌ها با بهاییان ایران پس از جنگ ۴۰ روزه هشدار داده‌اند. این گزارشگران در بیانیه خود به مواردی از بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، بدنام‌سازی و انگ‌زنی علیه اعضای اقلیت دینی بهایی ابراز نگرانی کرده‌اند. پدیده ثابتی یکی از سخنگویان جامعه بهایی در لندن در گفت‌وگو با برنامه خبری-تحلیلی ساعت ۱۴ رادیو فردا درباره تأثیر جنگ بر شدت گرفتن بازداشت بهاییان گفته است.

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