لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
ما را در گوگل دنبال کنید
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ تهران ۲۳:۵۱

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

تا چه حد باید به گشایش تنگهٔ هرمز خوشبین بود؟ در گفت‌وگو با دامون گلریز

تا چه حد باید به گشایش تنگهٔ هرمز خوشبین بود؟ در گفت‌وگو با دامون گلریز
Embed
تا چه حد باید به گشایش تنگهٔ هرمز خوشبین بود؟ در گفت‌وگو با دامون گلریز

No media source currently available

0:00 0:04:46 0:00
لینک مستقیم

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، می‌گوید گفت‌وگو و مذاکراتی میان ایران و عمان جریان دارد که ایالات متحده نیز در این مذاکرات دخیل است. اسکات بِسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز گفته که ایالات متحده ممکن است تا روز چهارشنبه برای بازگشایی تنگهٔ هرمز با ایران به توافق برسد. رادیو فردا از دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در موسسه ژئوپولیتیک لاهه در هلند، پرسیده تا چه حد باید به این اظهارات خوشبین بود؟

دسترسی بدون فیلترشکن

لینک به این صفحه در مناطقی که وبسایت ما مسدود است، کار می‌کند

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG