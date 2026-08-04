تا چه حد باید به گشایش تنگهٔ هرمز خوشبین بود؟ در گفتوگو با دامون گلریز
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، میگوید گفتوگو و مذاکراتی میان ایران و عمان جریان دارد که ایالات متحده نیز در این مذاکرات دخیل است. اسکات بِسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز گفته که ایالات متحده ممکن است تا روز چهارشنبه برای بازگشایی تنگهٔ هرمز با ایران به توافق برسد. رادیو فردا از دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در موسسه ژئوپولیتیک لاهه در هلند، پرسیده تا چه حد باید به این اظهارات خوشبین بود؟
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