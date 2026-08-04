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محمود امیری مقدم: برای مبارزه با اعدام در ایران به فرهنگ‌سازی نیاز داریم

محمود امیری مقدم: برای مبارزه با اعدام در ایران به فرهنگ‌سازی نیاز داریم
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محمود امیری مقدم: برای مبارزه با اعدام در ایران به فرهنگ‌سازی نیاز داریم

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موج جدید و شتابزده اعدام‌ها در ایران در روزهای اخیر واکنش چهره‌های سرشناس، روشنفکران و فعالان سیاسی، مدنی و هنری را به دنبال داشته است. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی و معاون پیشین وزیر کشور جمهوری اسلامی، از جمله آن‌هاست که با انتشار نامه‌ای سرگشاده‌ از زندان اوین خواستار توقف اعدام «جوانان معترض» شده و آن را «بازی با آتش» و باعث عمیق‌تر شدن «شکاف حکومت و ملت» دانسته و از افزایش جدی خطر ورود مجدد جامعه به چرخه خشونت متقابل گفته است. اعتراضاتی از این دست تا چه اندازه می‌تواند روند شتاب‌زده اعدام‌ها در ایران را متوقف کند؟ محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، به این پرسش رادیو فردا پاسخ می‌دهد.

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