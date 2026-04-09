«حق غنیسازی» همچنان روی میز مذاکره؛ گفتوگو با مهران مصطفوی
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، میگوید که این نهاد از آتشبس مورد توافق بین ایالات متحده و ایران استقبال میکند و آماده است تا از تلاشها برای یافتن راهحلی پایدار در مورد برنامه هستهای تهران حمایت کند. این راهحل شامل چه خواهد بود؟ «حق» غنیسازی برای ایران یا اجازهٔ «اقدام» به غنیسازی؟ آیا واشینگتن آماده پذیرفتن یکی از این دو خواهد بود؟ پس از بمباران چندبارهٔ تأسیسات اتمی، آیا ایران در این مقطع امکان غنیسازی اورانیوم را دارد؟ ارزیابی مهران مصطفوی استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس کنشگر سیاسی در پاریس را بشنوید.
-
-
-
-
-
-