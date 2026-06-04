امیر چاهکی: ایران فاقد یک «تحلیل راهبردی» درباره چین است

محمدباقر قالیباف روز ۱۳ خرداد جلسه‌ای را با وزرای اقتصادی دولت به همراه روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار کرد تا بنا بر گزارش رسانه‌ها در ایران «سطح تعاملات با چین» ارتقا پیدا کند. آقای قالیباف در هفته‌های اخیر به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین هم منصوب شده است. چالش‌هایی پیش‌روی بهبود و تعمیق روابط میان تهران و پکن کدامند؟ ارزیابی امیر چاهکی، تحلیلگر امور بین‌الملل در برلین پایتخت آلمان، را در این زمینه بشنوید.