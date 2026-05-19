۲۸ اردیبهشت یا ۱۸ ماه مه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی است. در این روز کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر خارجه ایران گفت که تهران تعرض به آثار فرهنگی خود در جنگ ۴۰ روزه را مستندسازی و پیگیری بین‌المللی می‌کند. به گفته آقای غریب‌آبادی پنج اثر ثبت جهانی و ۵۴ موزه در جریان جنگ آسیب دیده‌اند. ایران چگونه می‌تواند این مسیر را طی کند و چه شانسی برای پیشبرد پرونده‌ها در عرصه بین‌المللی دارد؟ چالش‌ها و فرصت‌ها چیست؟ رومینا فروهر، بنیانگذار «آرشیو قضایی ایران» Forensic Archive of Iran که وبسایتیست برای دنبال کردن و ثبت تخریب آثار تاریخی ایران در بریتانیا به این پرسش‌ها پاسخ داده است.