روز اقدام جهانی با هدف اعتراض به ادامه حبس زندانیان سیاسی، اعدام‌های گسترده و همچنین قطع اینترنت روز بیستم اردیبهشت در چندین شهر برگزار شد. هواداران شاهزاده رضا پهلوی در شهرهای مختلف دنیا، از جمله در اروپا و آمریکا شمالی به خیابان آمدند و به این حرکت پیوستند؛ برخی شهرها مثل برلین و هامبورگ و استکهلم جمعیت قابل توجهی به این فراخوان پاسخ دادند و در برخی شهرهای دیگر تجمعات به نسبت موارد پیشین کوچکتر برگزار شد. پس از انتشار تصاویر برخی از تجمعات، بحثی پیرامون آن شکل گرفته است؛ مشخصا تجمع در شهر رگنسبورگ در آلمان، معترضان با لباس‌های متحدالشکل با نشان ساواک (سازمان اطلاعات و امنیت کشور) و پرچم‌هایی با همین نشان به خیابان آمدند. در نمونه‌ای دیگر شرکت‌کنندگان در تجمع با یونیفرم نظامی به خیابان آمده بودند. تصاویری که بسیار متفاوت از تصاویر تجمعاتِ معمول ایرانیان خارج از کشور بود. درباره این روز اقدام جهانی و بحث‌های پیرامون آن ارزیابی عبدالرضا احمدی عضو حزب ایران نوین در آلمان را بشنوید.