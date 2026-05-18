تهران می‌گوید علی‌رغم این‌که طرف‌ آمریکایی به‌صورت علنی اعلام کرد طرح پیشنهادی ایران مردود است «اما از طرف میانجی پاکستانی مجموعه نکات و ملاحظات اصلاحی را از نظر آن‌ها دریافت کرده» و آن‌طور که یک منبع نزدیک به مذاکرات به خبرگزاری تسنیم گفته تهران نیز پاسخ خود در این زمینه را این‌بار در ۱۴ بند ارائه است. در این میان و با پررنگ شدن نقش چین در میانه این روند دیپلماتیک، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به عنوان «نماینده ویژه ایران در امور چین» منصوب شد. خبری که توسط رسانه‌های نزدیک به سپاه‌ پاسداران منتشر شد اما به جزییاتی درباره این انتخاب و مسئولیت‌ها اشاره نشده بود. در چنین شرایطی است که همچنان سوال درباره جایگاه محمدباقر قالیباف و همچنین روندهای تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی درباره موضوعات کلیدی از جمله مذاکره با آمریکا وجود دارد. رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه، به پرسش‌های رادیوفردا در این‌ زمینه پاسخ می‌دهد