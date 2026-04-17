آیا «آمریکاستیزی» چنان عمیق است که توافق ممکن نیست؟ گفتوگو با حسین رزاق
«سازشکار» حالا واژهایست که خطاب به مذاکرهکنندگان این روزهای جمهوری اسلامی اطلاق میشود؛ مخالفان مذاکره با آمریکا حالا از این اصطلاح و واژههای مشابه در گردهماییهای شبانه خود در خیابانهای تهران استفاده میکنند و میگویند به جای مذاکره باید از کشورهای حملهکننده به ایران انتقام گرفت. این «آمریکاستیزی» تا چه حد درونی شده و ارتباطش با اینکه کدام گروه مذاکره را پیش میبرد چگونه است؟ ارزیابی حسین رزاق فعال سیاسی ساکن آلمان را بشنوید.
از همین مجموعه
فروردین ۲۸, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۷:۰۰
فروردین ۲۸, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
فروردین ۲۸, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۱:۰۰
فروردین ۲۷, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰
