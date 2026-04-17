«سازشکار» حالا واژه‌ایست که خطاب به مذاکره‌کنندگان این روزهای جمهوری اسلامی اطلاق می‌شود؛ مخالفان مذاکره با آمریکا حالا از این اصطلاح و واژه‌های مشابه در گردهمایی‌های شبانه خود در خیابان‌های تهران استفاده می‌کنند و می‌گویند به جای مذاکره باید از کشورهای حمله‌کننده به ایران انتقام گرفت. این «آمریکاستیزی» تا چه حد درونی شده و ارتباطش با اینکه کدام گروه مذاکره را پیش می‌برد چگونه است؟ ارزیابی حسین رزاق فعال سیاسی ساکن آلمان را بشنوید.