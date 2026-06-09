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آیا واشینگتن آماده توافقی با ایران است که تل‌آویو نمی‌خواهد؟ در گفت‌وگو با شهیدثالث

آیا واشینگتن آماده توافقی با ایران است که تل‌آویو نمی‌خواهد؟ در گفت‌وگو با شهیدثالث
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آیا واشینگتن آماده توافقی با ایران است که تل‌آویو نمی‌خواهد؟ در گفت‌وگو با شهیدثالث

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اظهارات تازه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره امکان دستیابی به «پیروزی کامل» بر ایران، هم‌زمان با گزارش‌هایی از تلاش واشینگتن برای مهار تنش میان تهران و تل‌آویو، پرسش‌های مهمی را درباره آینده مذاکرات دو کشور، اهداف واقعی طرفین و تأثیر آن بر معادلات امنیتی خاورمیانه مطرح کرده است. آیا دو کشور در آستانه یک توافق جدید نزدیک هستند یا آنچه در جریان است، صرفاً مدیریت یک بحران موقت است؟ این پرسشی است که با شهیر شهیدثالث، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشینگتن، در میان گذاشته‌ایم.

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