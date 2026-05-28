رسانه‌های ایران پیامی منسوب به مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کردند که در آن می‌گوید «ایجاد تفرقه و تجزیه اجتماعی»، در کنار جنگ و فشار اقتصادی و محاصره، «طرح و نقشهٔ کور دشمن» است.مجتبی خامنه‌ای در این پیام که روز هفتم خرداد منتشر شد، همچنین به تمام کسانی که آن‌ها را «جان‌فدایانی که دل‌شان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران می‌تپد» نامیده، هشدار داد که «اختلافات غیرموجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند». درباره این بیانیه ارزیابی محسن سازگارا، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن آمریکا، را بشنوید.