ریشههای «اختلاف و آشفتگی» در جمهوری اسلامی در گفتوگو با محسن سازگارا
رسانههای ایران پیامی منسوب به مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کردند که در آن میگوید «ایجاد تفرقه و تجزیه اجتماعی»، در کنار جنگ و فشار اقتصادی و محاصره، «طرح و نقشهٔ کور دشمن» است.مجتبی خامنهای در این پیام که روز هفتم خرداد منتشر شد، همچنین به تمام کسانی که آنها را «جانفدایانی که دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران میتپد» نامیده، هشدار داد که «اختلافات غیرموجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند». درباره این بیانیه ارزیابی محسن سازگارا، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن آمریکا، را بشنوید.
