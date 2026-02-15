عنایت بخشی، از بازیگران قدیمی و پیشکسوت سینما و تئاتر و تلویزیون، روز یکشنبه، ۲۶ بهمنماه، پس از یک دوره طولانی بیماری درگذشت.
خبرگزاری ایسنا به نقل از علی قائممقامی، تهیهکننده، تأیید کرد که عنایت بخشی صبح یکشنبه در ۸۰ سالگی درگذشته است.
به نوشته ایسنا، او به دلیل مشکلات جسمی متعدد و عفونت تحت درمان بوده و از حدود دو ماه قبل در بیمارستان بستری شده است.
عنایتالله بخشی متولد فروردینماه سال ۱۳۲۴ در طول شش دهه فعالیت هنری خود در دهها اثر نمایشی و تلویزیونی و سینمایی حضور داشت و به دلیل نوع چهره خود بیشتر در نقشهای منفی بازی کرد.
او خود در این باره گفته بود: «بازیگرانی که نقشهای منفی بازی میکنند، مظلوم و مهجور واقع شدهاند. هیچگاه از آنها در هیچ جشنواره و مراسمی تقدیر و تجلیل نشده است. نمیدانم چه تفاوتی است میان بازیگری که یک نقش منفی بازی میکند با هنرپیشهای که نقش مثبت دارد؟!»
بخشی در تئاتر با کارگردانانی چون بهرام بیضایی، حمید سمندریان و عباس جوانمرد کار کرد، و در سینما هم با فیلمسازان برجستهای چون داریوش مهرجویی و علی حاتمی و امیر نادری همکاری کرد.
او کار در سینما را در سال ۱۳۴۹ با بازی در فیلم «آقای هالو» به کارگردانی داریوش مهرجویی آغاز کرد و تا همین اواخر به فعالیت خود ادامه داد. آخرین فیلم از او، شاهنقش، سال گذشته در جشنواره فجر حضور داشت.
از دیگر فیلمهای او میتوان به تنگنا، تنگسیر، گوزنها، و اسرار گنج دره جنی اشاره کرد.
بخشی خود در مصاحبهای گفته بود که در بیش از ۱۷۰ اثر سینمایی حضور داشته است.
او در سریالهای شاخصی چون سربداران، امام علی و پهلوانان نمیمیرند هم ایفای نقش کرده بود.