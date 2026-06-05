رضا ولی‌زاده، خبرنگار پیشین رادیوفردا، در یک تماس تلفنی ضبط‌شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران، کمک پزشکی فراهم کند.

ولی‌زاده در این فایل صوتی که رادیوفردا آن را در اختیار دارد، می‌گوید: «حتی اگر درمان بیماری‌های ما خواسته بزرگی باشد، دست‌کم می‌شد از مقامات ایرانی خواست که نه همه فشارهای جسمی و شکنجه‌های روانی دوران زندان، بلکه حداقل بخشی از آن را کاهش دهند.»

او در عین حال به سه شهروند آمریکایی دیگر که در زندان اوین زندانی‌اند نیز اشاره کرده و گفته که هر چهار نفر آنها از «بیماری‌های مختلف رنج می‌برند و از خدمات واقعی پزشکی محروم هستند».

رادیوفردا نتوانسته جزئیات مربوط به سه آمریکایی دیگری را که ولی‌زاده می‌گوید در اوین در زندان هستند، تأیید کند.

رضا ولی‌زاده که پیشتر به مدت ده سال خبرنگار رادیوفردا بود، در نوامبر ۲۰۲۲ از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور، ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر ۱۴۰۳ بازداشت شد.

او در دو جلسهٔ دادگاه که به سرعت برگزار شد، توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به ۱۰ سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استان‌های همجوار آن، منع خروج از کشور، منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی- اجتماعی به مدت دو سال محکوم شد. درخواست وکیلش برای تجدیدنظر در این حکم نیز رد شده است.

وکیل ولی‌زاده: دوست دارم دولت ترامپ بگوید برای آزادی رضا چه می‌کند

رایان فیهی، وکیل رضا ولی‌زاده، در یک‌ گفت‌و‌گو با شبکه خبری سی‌بی‌اس، گفت که موکلش از زمان آتش‌سوزی‌های ناشی از حمله هوایی جنجالی اسرائیل به زندان اوین در تابستان سال گذشته، به سختی می‌تواند بدون سرفه صحبت کند. او همچنین از کمردرد مزمن و مشکلات دندان رنج می‌برد.

فیهی گفت: «او از یک حمله هوایی به زندان جان سالم به در برده، خود زندان را نیز تحمل کرده و تحقیر ناشی از بازداشت را پشت سر گذاشته است. به‌عنوان یک روزنامه‌نگار، چیز زیادی برای از دست دادن ندارد که با من ارتباط برقرار کند و از من بخواهد ــ یا در واقع به‌عنوان وکیلش دستور دهد ــ که سخنانش را با مردم آمریکا در میان بگذارم.»

سی‌بی‌اس نوشته که وزارت خارجه ایالات متحده معتقد است شش شهروند آمریکایی در ایران بازداشت هستند. چندین منبع آگاه از مذاکرات جاری گفته‌اند که قرار نیست هیچ‌یک از آنها در چارچوب آتش‌بسی که هم‌اکنون میان آمریکا و ایران در حال مذاکره است، آزاد شوند.

بر اساس این گزارش، استراتژی فعلی این است که ابتدا توافقی برای پایان دادن به درگیری‌ها و آغاز مذاکرات هسته‌ای حاصل شود و سپس موضوع گروگان‌ها در مسیری جداگانه پیگیری شود.

این منابع با این حال به سی‌بی‌اس گفته‌اند که بازگرداندن آمریکایی‌ها یک «اولویت» است، اما تصمیم گرفته شده که سرنوشت آنان با یک آتش‌بس پیچیده و شکننده که ممکن است فروبپاشد و خطر بیشتری برای آنان ایجاد کند، گره نخورد.

وزارت خارجه آمریکا در مه ۲۰۲۵ رسماً ولی‌زاده را جزو افراد «ناعادلانه بازداشت‌شده» معرفی کرد و پرونده او را تحت اختیار دفتر امور گروگان‌های دولت آمریکا قرار داد.

کامران حکمتی، یک شهروند آمریکایی دیگر، نیز از سوی مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به‌عنوان فردی که به‌طور ناعادلانه در ایران بازداشت شده، معرفی شده است.

وکیل ولی‌زاده به سی‌بی‌اس گفته: «دوست دارم بشنوم که استیو ویتکاف یا جرد کوشنر یا حتی رئیس‌جمهور ترامپ اذعان کنند که ایران شهروندان آمریکایی، از جمله یک روزنامه‌نگار، را در بازداشت دارد و این افراد بخشی از مذاکرات گسترده‌تر هستند.»

او افزود: «آن‌ها درباره همه موضوعات دیگر مذاکرات صحبت کرده‌اند، جز این مسئله. امیدوارم به‌زودی با مردم در میان بگذارند که برای آزادی رضا چه اقداماتی انجام می‌دهند.»

این در حالی است که پیش از این یک مقام ارشد آمریکایی به شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» گفته بود که دولت ترامپ از نزدیک پروندهٔ رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی- آمریکایی زندانی در ایران، را زیر نظر دارد.

ائتلاف «وان فری پرس» در آستانه سوم ماه مه، ۱۳ اردیبهشت، روز جهانی آزادی مطبوعات، فهرست سالانه «پرونده‌های اضطراری‌» شامل روزنامه‌نگاران در خطر را منتشر کرد که در آن رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی-آمریکایی محبوس در ایران در صدر قرار داشت.