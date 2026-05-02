ائتلاف «وان فری پرس» در آستانه سوم ماه مه، ۱۳ اردیبهشت، روز جهانی آزادی مطبوعات، فهرست سالانه «پرونده‌های اضطراری‌» شامل روزنامه‌نگاران در خطر را منتشر کرده که در آن رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی-آمریکایی محبوس در ایران در صدر قرار گرفته است.

این فهرست با همکاری کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان و سازمان گزارشگران بدون مرز تهیه شده و بر روزنامه‌نگارانی تمرکز دارد که با اتهام‌های «تروریسم» یا «ضد دولتی» در کشورهایی از سراسر جهان هدف قرار گرفته‌اند.

رضا ولی‌زاده که پیشتر به مدت ده سال خبرنگار رادیوفردا بود، در نوامبر ۲۰۲۲ از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور، ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر ۱۴۰۳ بازداشت شد.

به گفتهٔ خانوادۀ ولی‌زاده، رضا ماه‌ها تحت «بازجویی‌های طاقت‌فرسا و حبس انفرادی» بود و «بازجویان به شکلی بی‌امان بر او فشار می‌آوردند و خواستار ارائهٔ اطلاعات حساس دربارهٔ رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و همکارانش بودند».

با این حال به گفته آنها او «مقاومت کرد و ده سال زندان را به خیانت به اصول اخلاقی خود ترجیح داد».

بر اساس گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، اکثریت روزنامه‌نگاران زندانی تا تاریخ ۱ دسامبر ۲۰۲۵ به اتهام‌های «ضد دولتی» بازداشت شده‌اند؛ اتهام‌هایی که شامل ادعاهایی مانند تروریسم یا دریافت منابع مالی از یک دولت خارجی است.

در فهرست منتشر شده توسط «وان فری پرس» بعد از رضا ولی‌زاده، به پرونده روزنامه‌نگاران زندانی دیگر از کشورهای هنگ‌کنگ، ویتنام، چین، تاجیکستان، کامرون، فیلیپین، جمهوری آذربایجان، اتیوپی و الجزایر اشاره شده است.

این ائتلاف می‌گوید که قصد دارد با این فهرست «توجه‌ها را به روزنامه‌نگارانی جلب کنند که به‌دلیل تلاش برای بیان حقیقت، با تهدید روبه‌رو هستند».

پیش از آغاز جنگ ایران در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴، یک مقام ارشد آمریکایی گفته بود که دولت ترامپ از نزدیک پروندهٔ رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی- آمریکایی زندانی در ایران، را زیر نظر دارد.

وزارت خارجه ایالات متحده یک سال پیش در ماه مه ۲۰۲۵ رضا ولی‌زاده را رسماً به‌عنوان «بازداشت‌شدهٔ به‌ناحق» به رسمیت شناخت و پروندهٔ او را تحت اختیار دفتر امور گروگان‌های دولت آمریکا قرار داد.