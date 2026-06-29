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دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵ تهران ۲۰:۰۸

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«نه به اعدام» در مجلس ملی فرانسه در گفت‌وگو با نگین شیرآقایی

«نه به اعدام» در مجلس ملی فرانسه در گفت‌وگو با نگین شیرآقایی
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«نه به اعدام» در مجلس ملی فرانسه در گفت‌وگو با نگین شیرآقایی

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در واکنش به موج تازهٔ اعدام سیاسی در ایران، مجلس ملی فرانسه روز دوشنبه، هشتم تیرماه میزبان رویدادی است که در آن ۷۵ نمایندهٔ فرانسوی از هشت گروه سیاسی در اقدامی هماهنگ، کفالت سیاسی زندانیان سیاسی ایرانی در معرض خطر اعدام را بر عهده می‌گیرند. کنگره آزادی ایران که در پی اعتراضات مرگبار دی‌ماه ۱۴۰۴ شکل گرفته برگزارکننده بخش اصلی برنامه امروز در مجلس فرانسه است که شامل شهادت‌ مستقیم از قربانیان سرکوب، روایت خانواده‌های جان‌باختگان، سخنرانی زندانیان سیاسی سابق، و تحلیل‌های حقوقی از متخصصان ایرانی است. درباره این نشست و اهمیت همراهی قانونگذاران فرانسوی، از نگین شیرآقایی عضو شورای مرکزی کنگره آزادی بشنوید که از پاریس به پرسش‌های رادیوفردا پاسخ داده است.

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