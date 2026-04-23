در ۵۵ روزی که از آغاز جنگ می گذرد، جمهوری اسلامی اجرای احکام اعدام مرتبط با جرائم «امنیتی» و سیاسی را شدت بخشیده است. افرادی که حکم برای آن‌ها اجرا شده بیشتر از دو گروه هستند؛ اعضای سازمان مجاهدین خلق و همچنین بازداشت شدگان اعتراضات خونبار دی‌ماه ۱۴۰۴. چرا دستگاه قضایی ایران اینچنین پرشتاب و حالا حتی به صورت روزانه از اجرای احکام اعدام خبر می‌دهد؟ ارزیابی رضا علیجانی تحلیلگر ساکن پاریس را در‌این‌باره بشنوید