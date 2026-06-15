تیم ملی فوتبال ایران در آستانه بازی با نیوزیلند وارد آمریکا شد

تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه ۲۴ خرداد برای نخستین بار در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ وارد خاک آمریکا شد و ساعاتی بعد خبر توافق صلح میان تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ منتشر شد.
این تیم پس از پروازی کوتاه از شهر تیخوانا در مکزیک، جایی که در هفتههای اخیر اردو زده بودند، در فرودگاه بینالمللی لسآنجلس فرود آمدند. این تیم قرار است دوشنبه شب در نخستین دیدار خود در گروه هفتم جام جهانی برابر نیوزیلند به میدان برود.
ورود تیم ایران در حالی صورت گرفت که فضای امنیتی شدیدی در اطراف محل اقامت بازیکنان برقرار بود و نیروهای پلیس بخشی از خیابانهای اطراف هتل را مسدود کرده بودند. امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، و مهدی طارمی نیز قرار بود شامگاه یکشنبه در نشست خبری پیش از مسابقه شرکت کنند.
این مسابقه در شرایطی برگزار میشود که جنگ میان آمریکا و ایران در ماههای گذشته بر همه جنبههای حضور تیم ایران در جام جهانی سایه افکنده بود. ایران پس از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل در اسفندماه، اردوگاه آمادهسازی خود را از ایالت آریزونا به مکزیک منتقل کرده بود. اکنون توافق اعلامشده میان دو کشور قرار است روز جمعه در سوئیس به امضا برسد.
همزمان با ورود تیم ایران به لسآنجلس، به نوته خبرگزاری فرانسه، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی در نزدیکی ورزشگاه محل برگزاری مسابقه تجمع کردند. معترضان با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید و پلاکاردهایی با شعارهایی علیه جمهوری اسلامی، خواستار دموکراسی در ایران شدند. برخی از آنان تصاویر ورزشکاران و معترضان کشتهشده در سرکوب اعتراضات را نیز به نمایش گذاشتند.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، سازماندهندگان این تجمع گفتهاند قصد دارند پرچم شیر و خورشید را به داخل ورزشگاه نیز ببرند؛ اقدامی که میتواند با جلوگیری از سوی فدراسیون جهانی فوتبال مواجه شود.
احمد دنیامالی، وزیر ورزش جمهوری اسلامی، پیشتر هشدار داده بود که در صورت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه، مقامهای تیم ایران ممکن است خواستار توقف مسابقه شوند.
جام جهانی ۲۰۲۶ نخستین دوره در تاریخ این رقابتها است که در آن یکی از کشورهای میزبان در زمان برگزاری مسابقات با یکی از کشورهای شرکتکننده در جنگ بوده است.
لسآنجلس، محل برگزاری دو مسابقه ایران، همچنین بزرگترین جامعه ایرانیان خارج از ایران را در خود جای داده است.
ژاپن با گل دقایق پایانی از شکست برابر هلند گریخت؛ بلژیک به دنبال شروعی قدرتمند مقابل مصر
تیم ملی ژاپن در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با گل دقیقه ۸۸ موفق شد شکست را با تساوی ۲ بر ۲ برابر هلند عوض کند و یک امتیاز ارزشمند از دیدار افتتاحیه گروه ششم به دست آورد.
در این مسابقه که با حضور بیش از ۶۹ هزار تماشاگر در تگزاس برگزار شد، هلند دو بار از حریف خود پیش افتاد اما ژاپنیها هر بار بازی را به تساوی کشاندند. ویرجیل فان دایک، کاپیتان هلند، در دقیقه ۵۱ گل نخست تیمش را به ثمر رساند، اما کیتو ناکامورا تنها شش دقیقه بعد پاسخ داد.
کریسنسیو سامرویل در دقیقه ۶۴ بار دیگر هلند را پیش انداخت و به نظر میرسید شاگردان رونالد کومان سه امتیاز را کسب خواهند کرد، اما دایچی کامادا در دقیقه ۸۸ با استفاده از یک ضربه کرنر و پس از برخورد توپ به مدافعان، گل تساوی ژاپن را وارد دروازه کرد.
این نتیجه باعث شد دو تیم با یک امتیاز در صدر موقت گروه ششم قرار بگیرند. دیگر دیدار این گروه میان سوئد و تونس برگزار خواهد شد.
در همین حال، در گروه هفتم، رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، پیش از دیدار تیمش مقابل مصر گفت شاگردانش باید از همان مسابقه نخست ابتکار عمل را در دست بگیرند.
او مصر را یکی از بهترین تیمهای تاریخ فوتبال آفریقا توصیف کرد و با اشاره به حضور بازیکنانی چون محمد صلاح و عمر مرموش گفت بلژیک برای پیروزی باید با تمام توان وارد میدان شود.
دیدار بلژیک و مصر دوشنبه برگزار میشود و برای دو تیمی که در کنار ایران و نیوزیلند در گروه هفتم قرار دارند، میتواند نقش مهمی در تعیین صدرنشین گروه داشته باشد. سرگروهی در این گروه مسیر آسانتری را در مرحله حذفی جام جهانی پیش روی تیم برنده قرار خواهد داد.