سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ تهران ۲۰:۲۰

تقی رحمانی: نرگس محمدی مخالف جنگ، تضعیف حقوق بشر، اعدام و حکومت نظامیان است

نرگس محمدی آذرماه ۱۴۰۴ در مراسم خاکسپاری خسرو علیکردی، وکیل دادگستری، در شهر مشهد بازداشت و در دادگاه انقلاب مشهد به زندان محکوم، و بعد از آن به زندان زنجان منتقل شد. در دوران بازداشت در زندان زنجان بود که شکایت او از وضعیت جسمانی‌اش شدت گرفت و در نهایت این برنده جایزه نوبل صلح روز یازدهم اردیبهشت به بیمارستانی در زنجان و پس از حدود ۹ روز به بیمارستانی در تهران منتقل شد. بنا بر اعلام بنیاد نرگس محمدی، این فعال حقوق بشر روز ۲۸ اردیبهشت از بیمارستان مرخص شده و «طبق نظر پزشکان متخصص از جمله قلب و مغز، ضرورت بر تحت نظر و مراقبت‌های درمانی خاص برای او وجود دارد و تا یک ماه حداقل هر‌ روز در بیمارستان تحت فیزیوتراپی قرار خواهد داشت». از تقی رحمانی همسر خانم محمدی و فعال سیاسی ساکن فرانسه درباره وضعیت او پس از ترخیص از بیمارستان بشنوید.

