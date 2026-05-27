رضا علیجانی: وزارت اطلاعات در بیانیه خود، نگرانی را پشت عصبانیت پنهان کرده است

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز ششم خرداد در بیانیه‌ای مدعی شد دشمنان ایران پس از ناکامی در جنگ نظامی، تمرکز خود را بر جنگ نرم، عملیات روانی و اقدامات ترکیبی گذاشته‌اند. در این بیانیه به تلاش برای تحریک نارضایتی‌های اجتماعی، تنش‌های قومی، عملیات خرابکارانه ، قاچاق سلاح و تجهیزات ارتباطی، فعالیت رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشو، جمع آوری اطلاعات و حملات سایبری اشاره شده است. وزارت اطلاعات همچنین اعلام کرده هریک از این اقدامات با برخورد قضایی و امنیتی مواجه خواهد شد. ارزیابی رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه را درباره این بیانیه بشنوید.