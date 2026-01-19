معاون علمی رئیسجمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه ۲۹ دی گفت که اینترنت کشور تا آخر هفته به وضعیت عادی باز میگردد.
به گزارش کانالهای تلگرامی رسانههای ایران، حسین افشین گفته که «شبکهٔ اینترنت کشور بهتدریج در حال بازگشت به وضعیت عادی است و محدودیتهای موجود بهزودی مرتفع خواهد شد».
بر اساس آخرین گزارش سایت «نتبلاکس»، که وضعیت اینترنت را در سراسر جهان رصد میکند، شاخصهای اتصال ایران به اینترنت جهانی در دوازدهمین روز «خاموشی مطلق» آن همچنان در پایینترین سطح ممکن (نزدیک به صفر) قرار دارد.
نمودارهای آماری نشاندهنده سقوط ناگهانی اتصال از حدود ۱۰۰ درصد به ۱ درصد در تاریخ ۱۸ دیماه است که تا امروز (۲۹ ژانویه) همچنان ادامه دارد. بهدنبال گسترش دامنهٔ اعتراضات دیماه امسال که با سرکوب خونین نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بازتاب جهانی آن روبهرو بود، مقامهای جمهوری اسلامی اقدام به قطع اینترنت کردند که طولانیترین خاموشی در تاریخ آن به شمار میرود.
نتبلاکس اعلام کرده است که عبور پراکنده برخی پیامها در روزهای اخیر میتواند نشانهٔ آزمایش یک «اینترانت» (شبکه داخلی) بهشدت فیلتر شده توسط حکومت جمهوری اسلامی باشد.
هم اکنون، تنها شمار معدودی از رسانههای نزدیک به حکومت یا سپاه پاسداران و برخی فعالان رسانهای طرفدار حکومت در شبکههای اجتماعی به اینترنت دسترسی دارند و فقط روایت نهادهای امنیتی، انتظامی و مقامات جمهوری اسلامی دربارهٔ اعتراضها و نسبت دادن آن به «تروریستها» را منعکس میکنند.
روز دوشنبه، برخی رسانههای وابسته به حکومت گزارش دادند که مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری ایران، به علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، «توصیه» کرده که «در اسرع وقت محدودیت اینترنت برطرف شود».
معلوم نیست آقای پزشکیان که رئیس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی است، چرا بهجای دستور به وزیر ارتباطات دولت خود برای برقراری اینترنت کشور، تنها به علی لاریجانی «توصیه» کرده که محدودیتها در این زمینه را رفع کند.
رضا الفت صفت، دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی، گفته است قطعی اینترنت تا کنون بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان خسارت به کسب و کارها وارد کرده است.
خبرگزاری خبرآنلاین از قول معاون وزیر ارتباطات، از زیان روزانه ۵۰۰ میلیارد تومانی به کسب و کارها به خاطر قطعی اینترنت خبر داده است، اما میافزاید که تحلیلها و برآوردهای دیگری هم وجود دارد که تبعات اقتصادی به مراتب بزرگتری را برای قطعی اینترنت برآورد کردهاند.
خبرآنلاین میافزاید ارزش کل گردش مالی تجارت الکترونیکی در ایران در سال ۹۹ نزدیک به ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود. حال اگر این رقم را در ۳۶۵ روز سال تقسیم کنیم، نشان میدهد که قطعی اینترنت در ایران روزانه حدود سه هزار میلیارد تومان به کسبوکارهای ایران آسیب وارد میکند.
بر اساس این گزارش، اگر تورم سالهای اخیر را در این محاسبات بگنجانیم، طبیعتاً این رقم بیش از این هم میشود.
تخمین زده میشود که برای یک کشور با اتصال بالا به اینترنت، تاثیر روزانهٔ قطع موقت اینترنت و کلیه خدمات آن بهطور متوسط ۲۳.۶ میلیون دلار به ازای هر ۱۰ میلیون نفر جمعیت باشد.