قوه قضاییه دو نفر را به اتهام اقدامات «تروریستی» اعدام کرد؛ مای ساتو محکوم کرد

قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام دو نفر در ایران به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و «اقدام تروریستی» خبر داد.

ساعاتی بعد گزارشگر ویژه سازمان ملل در واکنش خود به این رخداد، این دو مورد اعدام را نیز استفاده از این نوع مجازات «برای سرکوب مخالفان» توصیف کرد.

هویت این دو نفر که بامداد دوشنبه، دهم فروردین، اعدام شدند، اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگ‌دهی قید شده و هر دو به انجام «اقدامات متعدد تروریستی» در تهران متهم شده‌اند.

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، در این زمینه نوشت: «از منازل تیمی که متهمین در اختیار داشتند، اقلام مرتبط با انجام عملیات و لانچرهای انفجاری کشف شده است.»

رسانه‌ها در ایران به نقل از منابع قضایی و امنیتی، این دو نفر را به تلاش برای «سرنگونی» حکومت ایران و «رویارویی با نیروهای حافظ امنیت در ایران» از طریق ارتباط با «سرپل» سازمان مجاهدین خلق و ورود به «فاز عملیاتی» متهم کرده‌ا‌ند.

حکم اعدام این دو زندانی سیاسی همراه چهار نفر دیگر به اسامی بابک علیپور، پویا قبادی بیستونی، وحید بنی‌عامریان و ابوالحسن منتظر در آذرماه سال ۱۴۰۳ صادر شده بود.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ گفته بود روند دادرسی این افراد با اصول دادرسی عادلانه سازگار نبوده و شامل دسترسی دیرهنگام به وکیل انتخابی، اتکای دادگاه به اعترافات گرفته‌شده تحت شکنجه، و بی‌توجهی به شکایات مربوط به شکنجه بوده است.

او نگرانی‌اش را نسبت به وضعیت این زندانیان سیاسی ابراز و اعلام کرده بود که مجازات اعدام برای این اتهام، طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم عضو آن است، غیرقانونی است.

خانم ساتو روز دوشنبه هم در پیامی در شبکه ایکس در این باره نوشت: «در مورد این دو نفر اخیر، من به همراه جمعی از کارشناسان سازمان ملل، در سپتامبر ۲۰۲۵ مکاتبه‌ای فوری با مقامات ایران انجام دادیم و خواستار توقف اجرای حکم اعدام اکبر (شاهرخ) دانشورکار و سید محمد تقوی سنگدهی شدیم.»

او در ادامه تأکید کرده است: «این اعدام‌ها ادامه الگویی دیرینه در استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب دیدگاه‌های مخالف [در ایران] است.»

در آبان سال گذشته، گزارشگر ویژۀ حقوق بشر در نامۀ خود آورده بود که هر شش نفر در دوران بازداشت در معرض اشکال گوناگون شکنجۀ جسمی و روانی، بدرفتاری و تهدید قرار گرفته‌اند تا جایی که ضرب‌وشتم شدید آقای منتظر ظاهراً باعث پارگی بخیه‌های جراحی قلب باز پیشین او شد.

پیش از آغاز اعتراضات مردمی و کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴، و به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، روند اجرای اعدام در ایران شدت گرفته بود و اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که در غیاب دسترسی مردم به اینترنت و سانسور شدید اخبار اجرای این حکم دوچندان شود.

مای ساتو در پیام خود یادآوری کرده است که «از زمان آغاز جنگ، دست‌کم شش مورد اعدام در شرایط قطع کامل اینترنت — که اکنون ۳۱ روز پیاپی ادامه یافته — ثبت شده است.»

در حالی که در یک ماه گذشته با آغاز حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به خاک ایران بر تعداد بازداشت افراد به عنوان «جاسوس» و «مزدور» افزوده شده، هفته گذشته رسانه‌های حکومتی نوشتند که دو تن از این بازداشتی‌ها با اتهام افساد فی‌الارض روبه‌رو هستند که می‌تواند مجازات اعدام داشته باشد.