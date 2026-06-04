مراسم سالمرگ روح‌الله خمینی که هر سال ۱۴ خرداد با سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی و با حضور پرشمار مقامات و فرماندهان ارشد نظامی برگزار می‌شد، امسال به‌صورت محدود و بدون حضور بسیاری از مقام‌های ارشد از جمله رئیس جمهور و رئیس مجلس برگزار شد. عالی‌ترین مقام حاضر در این مراسم غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، بود. در جریان این مراسم حکومتی پیام مجتبی خامنه‌ای رهبر تازه جمهوری اسلامی هم توسط محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، امام جمعه تهران، خوانده شد که در آن آمریکا و اسرائیل به «جنگ ترکیبی» با ایران متهم شدند. در این پیام آمده است که این جنگ «بر دو نقطه متمرکز است؛ یکی تاب‌آوری مردم و دیگری ایجاد اخلال در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور».» مجتبی خامنه‌ای همچنین هرگونه اقدامی که به‌گفتهٔ او «موجب بدبینی و سرخوردگی» شود را «کمک به دشمن» خواند و خواستار «حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل» مردم و مسئولان نظام شد. درباره این مراسم و پیام تازه منصوب به مجتبی خامنه‌ای ارزیابی مجتبی نجفی تحلیلگر ساکن فرانسه را بشنوید که از ابهام‌ها در دوران تازه جمهوری اسلامی می‌گوید.