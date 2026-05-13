چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ تهران ۱۹:۴۹

آیا توان موشکی ایران پس از آتش‌بس احیا شده است؟ گفت‌وگو با فرزین ندیمی

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گزارش شماری از رسانه‌های غربی درباره عملکرد نظامی «خوب» ایران مقابل آمریکا را «خیانت» عنوان کرد و در شبکه اجتماعی خود، تروث‌سوشال، نوشت: «وقتی رسانه‌های جعلی می‌گویند که دشمن ایرانی از نظر نظامی در برابر ما عملکرد خوبی دارد، این عملاً خیانت محسوب می‌شود، چون چنین ادعایی کاملاً دروغ و حتی مضحک است». این موضع‌گیری پس از انتشار گزارش روزنامه نیویورک تایمز در روز ۲۲ اردیبهشت، مطرح شد. گزارشی که بر مبنای «ارزیابی‌های اطلاعاتی» می‌گفت «ایران همچنان به ۳۰ سکو از ۳۳ سکوی موشکی خود در حاشیه خلیج فارس دسترسی دارد» و حدود ۷۰ درصد از پرتابگرهای متحرک خود را در سراسر کشور مستقر کرده و تقریباً ۷۰ درصد از ذخایر موشکی پیش از جنگ خود را حفظ کرده است. توصیف کدامیک از طرفین به واقعیت نزدیک‌تر است؟ توان موشکی ایران در چه سطحی است و چه میزان از آن بعد از برقراری آتش‌بس احیا شده است؟ ارزیابی فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد در انستیتوی واشینگتن برای خاورنزدیک در آمریکا، را در این زمینه بشنوید.

