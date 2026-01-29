گفتوگو با بستگان مصطفی خرسندیان: بدون شستشو و با لباسهای خودش به خاک سپرده شد
بستگان مصطفی خرسندیان به رادیوفردا گفتهاند که او ۱۸ دیماه در نزدیکی ساختمان نیروی انتظامی رودبار در استان گیلان با شلیک مستقیم ماموران سپاه جان باخته است و خانوادهاش، او را بدون شستشو و با لباسهای خودش به خاک سپردند. مصطفی خرسندیان ۲۵ ساله و مکانیک بود. به گفتهٔ بستگانش، او معترض بود و گلولهٔ جنگی به سینهاش اصابت کرد و جان باخت. سینا میرزایی از بستگان مصطفی خرسندیان که ساکن سوئد است، به رادیوفردا گفت که پیگیریهای خانوادهٔ مصطفی برای تحویل گرفتن پیکر او به نتیجهای نرسیده بود: «خانواده متوجه شده بودند که پیکرش در بیمارستان رودبار است اما به آنها تحویل نمیدادند. شایع شده بود که میخواهند پیکر کشتهشدگان را به رشت منتقل کنند. نگران میشوند درِ سردخانه را میشکنند و پیکر مصطفی را با یک ماشین سمند به خانه میبرند». به گفتهٔ او، مصطفی را غریبانه، بدون شستشو و با لباسهای خودش در قبرستان محلهٔ تکلیم در شهر رودبار به خاک سپردهاند.
از همین مجموعه
-
-
بهمن ۰۸, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰
-
بهمن ۰۸, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۷:۰۰
-
-
بهمن ۰۸, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
بهمن ۰۷, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰