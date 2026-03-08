«تعیین رهبری برای تعیین مسیر جمهوری اسلامی کلیدی است»

مسعود پزشکیان یکی از سه عضو شورای رهبری است؛ عضوی که وقتی با نگاهی مصالحه‌جو در قبال کشورهای خاورمیانه صحبت کرد، بسیاری به او تاختند، حرف او را نقض کردند و حتی او را مجبور به تصحیح اظهارات یک روز پیشتر خود کرد. حسین رزاق، فعال سیاسی ساکن آلمان، به رادیوفردا می‌گوید این تحولات نمونه‌ایست که نشان می‌دهد ساختار جمهوری اسلامی نیاز به انتخاب رهبر بعدی دارد تا یک نفر تصمیم مسیر پیش‌روی جنگ را بگیرد و بقیه از او تبعیت کنند.