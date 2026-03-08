لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ تهران ۲۳:۱۲

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

«تعیین رهبری برای تعیین مسیر جمهوری اسلامی کلیدی است»

«تعیین رهبری برای تعیین مسیر جمهوری اسلامی کلیدی است»
Embed
«تعیین رهبری برای تعیین مسیر جمهوری اسلامی کلیدی است»

No media source currently available

0:00 0:11:00 0:00
لینک مستقیم

مسعود پزشکیان یکی از سه عضو شورای رهبری است؛ عضوی که وقتی با نگاهی مصالحه‌جو در قبال کشورهای خاورمیانه صحبت کرد، بسیاری به او تاختند، حرف او را نقض کردند و حتی او را مجبور به تصحیح اظهارات یک روز پیشتر خود کرد. حسین رزاق، فعال سیاسی ساکن آلمان، به رادیوفردا می‌گوید این تحولات نمونه‌ایست که نشان می‌دهد ساختار جمهوری اسلامی نیاز به انتخاب رهبر بعدی دارد تا یک نفر تصمیم مسیر پیش‌روی جنگ را بگیرد و بقیه از او تبعیت کنند.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG