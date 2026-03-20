نوروز ۱۴۰۵؛ ایران، میان زخم و امید
نوروز ۱۴۰۵ از راه رسیده؛ در حالی که ایران یکی از سختترین سالهای خود را پشت سر گذاشته است سال جنگ، بمباران و از دست دادنهای بیپایان. اما در دل همین تاریکی، سفرههای هفتسین هنوز پهن میشوند؛ کنار قاب عکسهایی که دیگر فقط خاطرهاند، کنار صداهایی که هنوز در ذهنها زندهاند. در این گزارش میشنوید از نوروزی که کمصداتر از همیشه آمده، اما هنوز ایستاده؛ میان غم، میان خاطره، و میان امیدی که اگرچه کمرنگ شده، اما خاموش نشده است.
