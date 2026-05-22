دو موضوع اصلی به عنوان چالش مذاکرات و رایزنی‌های دیپلماتیک جاری برشمرده می‌شوند. از یک سو بحث تنگه هرمز و عبورومرور از این آبراه راهبردیست و دیگری برنامه هسته‌ای ایران و مشخصا ذخیره اورانیوم غنی‌شده در ایران و همچنین آینده غنی سازی. سرنوشت این ذخیره چند صد کیلویی چه خواهد شد؟ و آیا از اساس ایران در این مقطع نیازی به این اورانیوم غنی شده دارد؟ بهروز بیات کارشناس هسته‌ای ساکن وین به پرسش‌های رادیوفردا در این‌باره پاسخ داده است.