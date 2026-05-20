روز ۳۰ اردیبهشت تصویر نامه‌ای در خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر شده که نشان می‌دهد نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، در مکاتبه‌ای با مدیرکل واردات گمرک ایران، امکان واردات برخی مواد اولیه مرتبط با حوزه پتروشیمی و پلیمری از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری را ابلاغ کرده است. بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه انرژی ساکن قبرس، از چالش‌های این شیوه برای تامین مواد اولیه مرتبط با حوزه پتروشیمی به رادیوفردا می‌گوید.