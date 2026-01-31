در پی انتشار گزارشهایی از بازداشت پزشکان به دلیل رسیدگی به معترضان، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران این امر را تکذیب کرد، اما خبر داد که ۱۷ پزشک در دور تازه از اعتراضات بازداشت شدهاند.
همزمان در حالی که کانون وکلای دادگستری میگوید از تعداد وکلای بازداشتی در دیماه بیاطلاع است، روزنامه شرق روز شنبه، ۱۱ بهمنماه، از بازداشت ۹ وکیل در ارتباط با اعتراضات خبر داد.
محمد رئیسزاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، روز شنبه گفت: «تعداد ۱۷ نفر از اعضای سازمان نظام پزشکی به دلایلی دچار مشکلات قضایی و امنیتی شدند که مورد به مورد آنها را بررسی و جمعبندی کردیم.»
او اضافه کرد: «هیچ کدام از این افراد صرفاً به دلیل اقدام درمانی بازداشت نشدهاند و موردی نداریم که کسی جایی درمان انجام داده و بازداشت شده باشد.»
در پی آغاز دور تازهای از اعتراضات در ایران در دیماه گذشته، حکومت در روزهای ۱۸ و ۱۹ این ماه دست به سرکوبی بسیار خشن و خونین زد که حتی بر اساس آمار رسمی اندکِ خود حکومت هم جان بیش از سه هزار نفر را گرفت.
در پی این سرکوب خشونتبار، اخبار غیررسمی حاکی از آن بود که تعدادی از پزشکان و کادر درمان که در خیابانها یا بیمارستانها تلاش کردهاند به قربانیان یا زخمیها رسیدگی کنند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند.
در همین زمینه روزنامه گاردین، روز نهم بهمن، در گزارشی به مورد یک جراح در قزوین اشاره کرده بود که بنا بر گزارش گروههای حقوق بشری با اتهام «محاربه» روبهرو شده است، اتهامی که میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
گاردین این جراح را علیرضا گلچینی معرفی کرده و بهنقل از پسرعموی او نوشته بود که آقای گلچینی ۲۰ دیماه در خانهاش بازداشت شده و در زمان بازداشت به شدت مورد ضربوشتم قرار گرفته است.
رئیسزاده این اخبار را رد کرده، اما در عین حال با اشاره به وظیفه اخلاقی تمام پزشکان خطاب به نیروهای حکومتی گفته است: «نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی باید این الزام جامعه پزشکی را در نظر بگیرند و زمینه آن را نیز فراهم کنند.»
او در ادامه گفت: «تا الان هیچ حکم قطعی در مورد کسی صادر نشده است و پروندهها در مرحله بازرسی هستند.»
رئیس کل سازمان نظام پزشکی همچنین به نکتهای اشاره کرده که میتواند حاکی از تعداد بالای زخمیها و مجروحان باشد: «[پزشکان] در ۱۸ و ۱۹ دیماه نیز در ارائه خدمات مورد لزوم روسفید شدند؛ به طوری که بسیاری از اساتید در اتاق عملهای بیمارستانهای خصوصی نیز حضور یافتند و هیچ حقالزحمهای هم ثبت نکردند.»
پیشتر یکی از معاونان این سازمان بازداشت شماری از پزشکان در جریان سرکوب اعتراضات دیماه را تأیید، اما اعلام کرده بود که آمار دقیق و اطلاعات روشنی از علت این بازداشتها در اختیار ندارد.
کانون وکلای مرکز: آمار دقیقی از همکاران بازداشتشده نداریم
همزمان روزنامه شرق روز شنبه، ۱۱ بهمن، در گزارشی خبر داد که دستکم «۹ وکیل پایه یک دادگستری» پس از آغاز اعتراضات دیماه بازداشت شدهاند.
در این گزارش از شیما قوشه، محمدهادی جعفرپور، مهدی انصاری، جعفر زارعی، مهران انصاری، جعفر کشاورز، نازنین برادران، عنایتالله کراماتی و امید دارابی به عنوان ۹ وکیل بازداشتشده نام برده شده است.
بر اساس این گزارش، دو وکیل در تهران، شش وکیل در شیراز و یک وکیل در مشهد بازداشت شدهاند، و در میان وکلای بازداشتی استان فارس و شهر شیراز بیشترین سهم را دارد.
این در حالی است که در همین روز سعید باقری، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، از تعداد وکلای بازداشتی در پی دور تازه اعتراضات ابراز بیاطلاعی کرده است.
او گفت: «هنوز آمار دقیقی از تعداد همکاران بازداشت شدهمان نداریم، اما شنیدهایم که تعدادی از همکاران ما بازداشت هستند.»
باقری در ادامه به نامهای محمدرضا فقیهی و شیما قوشه اشاره کرده، اما به نظر میرسد که منظور پرونده گذشته فقیهی باشد.
آن طور که روزنامه شرق در گزارش خود نوشته است، «از عناوین دقیق اتهامی این وکلا اطلاعات دقیقی در دسترس نیست و اغلب آنها فقط تماسهای کوتاهی با اعضای خانواده خود داشتهاند».
جدا از تعداد بالای کشتهشدگان در سرکوب خشونتبار به دست حکومت که تا ۳۰ هزار نفر نیز قید شده، دهها هزار نفر نیز بهویژه در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه به دست مأموران حکومتی بازداشت شدند که هنوز از تعداد قابل توجهی از آنها اطلاعی در دست نیست. آمار این بازداشتیها تا بیش از ۴۰ هزار نفر هم قید شده است.