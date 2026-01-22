۱۸ دی ماه، محمدعرفان فرجی در میدان بهشت نازی آباد با موبایلش از اعتراضات فیلم می‌گرفت که از پشت هدف گلوله جنگی ماموران نظامی و امنیتی قرار گرفته و جان باخت. بستگان او به رادیوفردا گفته‌اند که گلوله از پشت کمر وارد شده و از قلب او خارج شده است. محمدعرفان فرجی،‌ دانش‌آموز سال آخر دبیرستان بود و دو روز بعد از تولدش جان باخت. بستگان عرفان فرجی می‌گویند که مجاهدین خلق اسم عرفان را در لیست خود گذاشته‌اند در حالیکه این به هیچ عنوان واقعیت ندارد و عرفان هیچ نسبتی با این گروه ندارد. همین مساله هم باعث فشار مضاعف بر خانواده شده است. رادیوفردا با یکی از بستگان محمدعرفان فرجی در خارج از ایران گفتگو کرده که می‌گوید خانواده او به شدت تحت فشار هستند و آنها را تهدید کرده‌اند که قبر عرفان را باز کرده و پیکر او بیرون خواهند آورد.