رها بهلولیپور؛ معترضی که عاشق زندگی بود
رها بهلولیپور دانشجوی ۲۳ ساله دانشگاه تهران بود؛ دختر جوانی که براساس نوشتههایش در شبکۀ اجتماعی ایکس و کانال تلگرامش، دغدغه اجتماعی داشت. عاشق زندگی بود و دنبال آزادی. به گفتۀ منابع رادیو فردا و نزدیکانش، او ۱۸ دی در جریان اعتراضات در میدان فاطمی تهران گلوله خورد و ۱۹ دی جان باخت. پیکرش در شهر زادگاهش در فیروزآباد استان فارس به خاک سپرده شده است. زهرا بهلولیپور که دوست داشت رها صدایش کنند، متولد ۳۰ آذر ۱۳۸۱ بود. دانشجوی زبان ایتالیایی دانشگاه تهران و ساکن خوابگاه. رها زیستن زیر سایه جمهوری اسلامی را اینطور توصیف کرده بود: «هر روز صبح که از خوابگاه میرم بیرون ته دلم مطمئن نیستم که شب برمیگردم یا نه.» سازمان مجاهدین خلق ادعا کرده است که رها بهلولیپور از اعضای این سازمان بوده. نزدیکان و دوستان او اما به رادیوفردا گفتهاند که این ادعا دروغ است. به گفتۀ آنها، همین ادعا باعث فشارهای مضاعف بر خانواده رها شده است. یکی از دوستانش به رادیوفردا گفته است که رها به هیچ گروه و دسته و سازمانی علاقه نداشت.
