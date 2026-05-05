کییر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، در هشداری خطاب به ایران هشدار داد که «تلاشها برای برانگیختن خشونت و نفرت در بریتانیا تحمل نخواهد شد.»
این هشدار در شرایطی بیان شده است که گمانهزنیهایی درباره احتمال پشتیبانی تهران از حملههای یهودستیزانه در بریتانیا مطرح شده است.
در مدت اخیر، یک گروه اسلامگرای مشکوک به ارتباط با ایران، موسوم به «حرکه اصحاب الیمین الاسلامیه»، به معنای «جنبش اسلامی یاران دست راست»، مسئولیت این حملات و حملاتی مشابه در چند کشور اروپایی را بر عهده گرفته است.
کییر استارمر روز سهشنبه، ۱۵ اردیبهشت در نشستی با رهبران گروههای اجتماعی، وزرای ارشد و روسای پلیس گفت که اگر مشخص شود ایران پشت برخی از حوادث اخیر در این کشور بوده است، «عواقبی» برای تهران در پی خواهد داشت.
به گفته نخستوزیر بریتانیا، دولت در حال بررسی این موضوع است که آیا کشورهای خارجی پشت حملات اخیر به جامعه یهودیان در بریتانیا بودهاند یا خیر.
استارمر با بحرانی توصیف کردن وضعیت فعلی گفت که قوانین جدیدی برای مقابله با «تهدیدهای بدخواهانه» به سرعت تصویب خواهد شد.
او در سخنرانی خود در داونینگ استریت گفت: «پیام ما به ایران یا هر کشور دیگری که ممکن است به دنبال ترویج خشونت، نفرت یا تفرقه در جامعه باشد این است که این امر تحمل نخواهد شد.»
این برای دومین بار طی یک هفته اخیر است که کییر استارمر به ایران درباره حملات یهودستیزانه هفتههای اخیر در بریتانیا هشدار میدهد.
او روز پنجشنبه، ۱۰ اردیبهشت، ایران را به تلاش برای «آسیب رساندن به یهودیان بریتانیا» متهم کرده و گفته بود: «ما برای مقابله با تهدید شوم کشورهایی مانند ایران به قدرتهای قویتری نیاز داریم، زیرا میدانیم که آنها میخواهند به یهودیان بریتانیا آسیب برسانند.»
صحبتهای نخست وزیر بریتانیا یک روز پس از حملۀ یک مهاجم با چاقو به دو مرد یهودی در خیابانی در شمال لندن بیان شده بود.
از زمان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، تعداد حملات به یهودیان و اماکن آنها در بریتانیا افزایش یافته است.
مقامهای بریتانیایی پیشتر گفته بودند که کشورهای «متخاصم» قصد دارند از طریق گروههای نیابتی خود حملاتی را در این کشور انجام دهند.
یک گروه طرفدار دولت ایران مسئولیت برخی از حملات اخیر را بر عهده گرفته است، در حالی که ماه گذشته نیز دو مرد بر اساس «قانون امنیت ملی» بریتانیا متهم شدند که از سوی ایران مأمور انجام اقدامات شناسایی خصمانه بودهاند.
تهران اینگونه اتهامات را رد کرده است.
سفارت ایران در لندن روز جمعه، ۱۱ اردیبهشت دخالت یا ارتباط ایران با فعالیتها و حوادث خشونتآمیز در بریتانیا را رد کرد و آن را «اتهامات بیاساسی علیه جمهوری اسلامی» و «فاقد شواهد معتبر» خواند.
سفارت ایران در لندن این اتهام را «در راستای اهداف سیاسی محدود، گمراه کردن افکار عمومی و منحرف ساختن توجه از ریشههای واقعی تروریسم و افراطگرایی خشونتآمیز» دانسته است.
در هفتههای اخیر افرادی با بمبهای آتشزا به چند کنیسه، یک فروشگاه حلال یهودیان، و چهار آمبولانس یک خیریۀ یهودی در لندن و شهرهای دیگر در بریتانیا حمله کردهاند.
تشکیلات اطلاعاتی بریتانیا و سوئد در یک سال و اندی گذشته گزارشهای متعددی در مورد استفادهٔ جمهوری اسلامی از باندهای بزهکاران در این کشورها برای ضربه زدن به اهداف مرتبط با یهودیان و اسرائیلیها و یا مخالفان جمهوری اسلامی ایران منتشر کردهاند.